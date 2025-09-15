V Košiciach skončil, no ostáva na Slovensku. Fínsky snajper má nový klub

Joona Jääskeläinen
Sportnet|15. sep 2025 o 17:13
Na konte má tri majstrovské tituly.

ZVOLEN. Útočnú silu HKM Zvolen rozšíri fínsky hokejista Joona Jääskeläinen.

Pre 29-ročného útočníka pôjde už o jeho štvrté pôsobisko v slovenskej extralige, keďže predtým nastupoval za Banskú Bystricu, Slovan Bratislava a Košice.

Jääskeläinen patrí medzi výrazné postavy slovenských klzísk. Na Slovensko prišiel v sezóne 2019/2020 a odvtedy odohral v extralige 301 zápasov s bilanciou 112 gólov a 241 bodov.

Počas slovenských angažmánov získal tri tituly - jeden so Slovanom a dva s Košicami, vrátane vlaňajšieho.

Zvolen tak získava náhradu za kanadského krídelníka Jaycea Hawryluka, s ktorým rozviazal zmluvu krátko pred začiatkom sezóny.

