V Košiciach skončil, no ostáva na Slovensku. Fínsky snajper má nový klub

ZVOLEN. Útočnú silu HKM Zvolen rozšíri fínsky hokejista Joona Jääskeläinen.
Pre 29-ročného útočníka pôjde už o jeho štvrté pôsobisko v slovenskej extralige, keďže predtým nastupoval za Banskú Bystricu, Slovan Bratislava a Košice.
Jääskeläinen patrí medzi výrazné postavy slovenských klzísk. Na Slovensko prišiel v sezóne 2019/2020 a odvtedy odohral v extralige 301 zápasov s bilanciou 112 gólov a 241 bodov.
Počas slovenských angažmánov získal tri tituly - jeden so Slovanom a dva s Košicami, vrátane vlaňajšieho.
Zvolen tak získava náhradu za kanadského krídelníka Jaycea Hawryluka, s ktorým rozviazal zmluvu krátko pred začiatkom sezóny.
