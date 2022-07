Július Hudáček: Brat má viac ponúk ako ja. Prípravu začali obaja na Spiši

S tímom sa pripravovali aj bratia Hudáčkovci, ktorí zatiaľ nemajú zmluvu so žiadnym klubom na novú sezónu. Vyjasniť by sa však malo v priebehu nasledujúcich dní.

"Obaja sú výborní hokejisti a už len to, že sú tu, motivuje aj ostatných chalanov. Brali by sme oboch," pousmial sa tréner, ktorý je na Spiši už niekoľko dní.

Skúsený brankár ešte dodal, že niektorí mladí hráči mu po príchode do kabíny vykali, musel preto zasiahnuť.

"Hneď som ich zastavil. Ale vek nezastavím. Ale partia je vynikajúca a aj preto Spišská Nová Ves uhrala vlani taký dobrý výsledok. A ak prídu posily zo zámoria, bude to ešte lepšie. Ja som bol na ľade aj minulý týždeň asi trikrát, predtým aj so SR 20 v Poprade. Trénoval som tu aj minulý rok, to bolo po dlhej dobe také viac špeciálnejšie. Teraz to bude kratšie, verím, že čoskoro pôjdem do nového klubu," dodal Július Hudáček.