Trnava sa natrápila s víťazom 2. hokejovej ligy. V prvom zápase baráže vyhrala len o gól

Baráž o účasť v Tipos SHL - 1. zápas
HK Gladiators Trnava – HC Dukla Senica 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Góly: 17. Haščič (Antonov, Haborák), 21. Hanula (Mamonov, Haborák), 22. Miklík (Haščák) – 53. Mikéska (Kristín, Jarolín), 55. Polesný (Daniel, Hricko)
Rozhodovali: Adamec, Jurčiak – Bránik, Lepieš
Strely: 32:31
Vylúčení na 2 min: 3:6, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 1550
Trnava: Hollý (od 58. do 59. Vereš) – Škultéty, Haborák, Hauser, Volkov, Scheuer, Sabo, Jobek – Klapica, Mamonov, Hanula – Haščič, Holovič, Antonov – Miklík, Jamrich, Haščák – Zahradník, Achberger, Michajlov
Senica: Sihelský – Mikéska, Zaťko, Janík, Bohunický, Polesný, Hajas, P. Kotzman, Lupták – Kristín, Jarolín, Olejník – Baran, Haščák, Vaškovič – Daniel, Hricko, Litavec – Piskarev, Horváth, A. Kotzman
/stav série: 1:0/
Hokejisti HK Gladiators Trnava zvíťazili v prvom zápase baráže o Tipos SHL nad HC Dukla Senica 3:2.
Druhý duel je na programe v nedeľu opäť v Trnave.
Hlasy po zápase
Martin Baran, tréner HK Gladiators Trnava: „Vstup do zápasu bol trochu nervózny. Dali sme pekné tri góly. Namiesto toho, aby sme sa upokojili a začali hrať hokej kombinačný, jednoduchý smerom dopredu, tak Senica zase ukázala svoju silu a v závere dala dva góly po našich chybách. Skúsené mužstvo za stavu 3:0 povyhadzuje tie puky von, aby sa súper nedostal do nejakej šance a uhrá to s rozumom. Máme prvý bod a čo naprávať. Zajtra je nový deň a nový zápas."
Zdeněk Kučera, kustód HC Dukla Senica: „Do dnešného duelu sme išli s tým, že nemáme čo stratiť. Už to bolo iba na nás, ako si my zahráme. Ako som už hovoril predtým, my sme amatéri a išli sme hrať proti profíkom. Tí chlapci boli dnes ešte v práci. Išli sme dať do toho všetko, čo môžeme. Musíme sa poučiť z tých chýb. Dostali sme dva rýchle góly s tým, že sme vôbec nemuseli. Potom sme dokázali dať súperov trochu pod tlak, keď sa už klepali a nám stačil iba kúsok. Mali viac z hry. My sme to tlačili len do útoku, ale bolo to neskoro."