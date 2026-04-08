Trnava má záchranu v SHL na dosah. V treťom zápase baráže deklasovala Senicu

Hokejisti HK Gladiators Trnava. (Autor: Facebook HK GLADIATORS Trnava)
TASR|8. apr 2026 o 21:39
Senica inkasovala sedem gólov.

Baráž o účasť v Tipos SHL - 3. zápas

HC Dukla Senica - HK Gladiators Trnava 2:7 (1:3, 0:3, 1:1)

Góly: 15. Mikéska (Kristín, Olejník), 57. Janík (J. Haščák, Hricko) - 9. M. Haščák (Miklík, Jamrich), 13. Hauser (Antonov, Mamonov), 15. Klapica (Holovič), 21. Hanula (Škultéty, Mamonov), 33. Antonov (Holovič, Sabo), 35. Jamrich (M. Haščák, Miklík), 54. Mamonov (Hanula, Zahradník)

Rozhodovali: Zelený, Valo - Olle, Bránik, vylúčení: 4:4, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 1860 divákov

/stav série: 3:0/

Hokejisti HK Gladiators Trnava vedú v barážovej sérii o účasť v Tipos Slovenskej hokejovej ligy už 3:0. V stredajšom zápase zvíťazili na ľade HC Dukla Senica vysoko 7:2.

Séria hraná na štyri víťazné zápasy zostáva v Senici, štvrtý duel je na programe vo štvrtok 9. apríla.

Slovenská hokejová liga

