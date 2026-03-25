Humenné sa pokúsi o zázrak. Teraz by som sa už ničoho nebál, hovorí o postupe šéf klubu

Forma ako hrom. Hokejové Humenné vyhralo 13 z posledných 14 zápasov Slovenskej hokejovej ligy a v play-off zaváhalo len raz.
Sériu s Novými Zámkami ovládlo 3:0, so Žiarom nad Hronom si poradilo 4:1 na zápasy. Teraz ho čaká baráž o postup do extraligy.
„Rešpektujeme silu súpera a ideme sa pokúsiť o zázrak,“ avizuje prezident klubu Peter Ždiňák.
Humenné bude v baráži outsider. Nastúpi proti extraligistom z Trenčína a Prešova a proti víťazovi SHL zo Skalice. Neplánuje si však týchto dvanásť zápasov len užiť.
„Prvý cieľ bol dostať sa tam. Teraz je našim cieľom uspieť. Chceme vyhrať každý zápas,“ povedal kapitán Filip Vaško.
„Prešov a Skalica sú hrateľné tímy, ale motyka môže vystreliť aj pri Trenčíne. Nejdeme si zahrať baráž len tak, chceme postúpiť.“
Zlom nastal, keď prehrali 0:5 s posledným
Hokejisti v Humennom mali pred sezónou dva ciele – dostať sa do baráže a hrať finále Slovenského pohára. Oba z nich splnili.
Baráž si zahrajú v najbližšom mesiaci a v Slovenskom pohári dokráčali do finále, kde nestačili na Žilinu 2:5.
Úspešní boli najmä na domácom ľade. Ich posledná domáca prehra v lige prišla ešte 19. decembra, keď prehrali so Skalicou.
Okrem pohárovej prehry s extraligovou Žilinou tak doma ťahajú šnúru 13 výhier v rade.
„Myslím si, že doma budeme silní. Mužstvo sme skladali tak, aby sme hrali hore. Chceme vyhrávať doma, aby nám chodili ľudia. To sa nám aj podarilo,“ povedal Ždiňák.
Sezóna je tak pre klub z východného Slovenska veľmi úspešná. Humenné v základnej časti získalo 96 bodov a len o tri body zaostalo za Skalicou. Navyše, so 100 inkasovanými gólmi malo najlepšiu defenzívu.
„Zlom nastal po zápase v Trnave, kde sme prehrali 0:5. Zomkli sme sa a odvtedy fungovalo všetko na sto percent,“ vysvetľoval kapitán Vaško výpadok na ľade posledného mužstva súťaže.
„V kabíne sme si povedali nejaké veci a odvtedy sa nálada len stupňovala a rovnako aj výkony. Zastihlo nás to v pravý čas. Vo februári a v marci sme mali sériu 12 výhier v rade.“
Hlava mi to neberie, hovorí o pridelení titulu prezident
Dva najlepšie tímy Slovenskej hokejovej ligy sú Skalica a Humenné. Obidve mužstvá vyhrali svoje semifinálové série play-off a zahrajú si baráž o Tipsport ligu s Trenčínom a Prešovom.
Aj napriek tomu, že finálová séria sa neodohrala, zlaté medaily a titul víťaza SHL získala Skalica. Humennému patrí striebro.
„Škoda, že sme v základnej časti mali zopárkrát herné výpadky a nezvládli sme zápasy, ktoré by sme inak zvládli. To nás koniec koncov možno stálo aj titul, ktorý získala Skalica,“ vyjadril sa kapitán levov.
Prezident klubu bol sklamaný z toho, že titul takýmto spôsobom prisúdili Skalici.
„Neviem, či sa k tomu treba vyjadrovať. My sme sa pôvodne bavili o tom, že víťaz vzíde z baráže. Ja som v tom aj žil. Regule sú také, aké si nastavili, ale hlava mi to neberie. Bez toho, aby niekto hral finále s druhým semifinalistom, dostane zlato. Je to čudné, ale tak to je,“ komentoval situáciu Ždiňák.
Hráčov budú motivovať odmenou
To, kto si titul zaslúžil, môže ukázať aj baráž. Humenné aj Skalica si budú chcieť navzájom kradnúť body, keďže proti extraligistom to pôjde ťažšie.
Každé mužstvo čaká šesť zápasov doma a šesť vonku. S každým súperom sa stretne štyrikrát. Humenné sa bude spoliehať na svojich lídrov zo základnej časti.
Herne medzi nich patria Filip Vaško, Filip Vrábeľ, Roman Žitný, ale aj legionári Viktor Šachvorostov, Arťom Železkov či Jevgenij Rymarev.
Filip Vaško prezradil, že na súperov sa ešte nestihli špecificky pripravovať: „V tejto časti sezóny už človek veľa nenatrénuje. Máme za sebou náročné play-off. Tréningy sú krátke a intenzívne, hlavný je oddych.“
Levy z Humenného svoje ťaženie odštartujú v piatok 27. marca na ľade Trenčína.
„Tým, že sme splnili predsezónny cieľ, pôjdeme do toho uvoľnení, pokúsime sa zabojovať. Mužstvá z extraligy sú stále inde, hrajú celú sezónu v inej rýchlosti,“ povedal prezident klubu.
„Chlapcov však budeme motivovať, dáme im odmenu, nech to skúsia. Tých šesť zápasov je čerešnička na torte za tú drinu, ktorú sme tu odrobili,“ dodal Ždiňák.
Počet legionárov nie je fér
Extraligové mužstvá majú oproti tímom z SHL výhodu. Hrať sa bude podľa pravidiel najvyššej súťaže.
Kluby tak môžu mať až šesť zahraničných hráčov vrátane brankára. Prvoligové mužstvá pritom hrajú celú sezónu len s troma legionármi.
Posilniť by sa museli pred koncom prestupového obdobia, ktoré je v polovici februára, pričom by legionárov museli striedať, aby vždy hrali maximálne traja.
V Humennom sa preto rozhodli, že viacerých zahraničných hráčov získavať nebudú.
„Nezdalo sa mi múdre platiť troch importov navyše a zabezpečovať im aj ubytovanie a stravu, pričom sme vôbec nevedeli, či v tej baráži budeme,“ hovoril Ždiňák.
„Išli sme do toho s tým, čo máme. Ja tvrdím, že je to proti prvoligistovi a zo športového hľadiska to nie je fér. Ak chceme hrať baráž, nech sa silnejší prispôsobí slabšiemu. Malo by sa podľa mňa hrať podľa prvoligových podmienok.“
Extraligové pravidlá majú vplyv aj na podmienky na štadióne. Humenného by sa to však netýkalo. V sezóne 2023/24 si zahralo najvyššiu súťaž a podmienky tak majú splnené.
Postup je lákadlo
Ročník 2022/23 bol pre hokej v Humennom výnimočný. Klub, ktorý dlhé roky hrával v tretej najvyššej súťaži a potom aj v tej druhej, sa vtedy prvýkrát dostal do finále a postúpil cez favorizovanú Žilinu.
Vo finále play-off síce prehral 0:7 aj 1:9, ale sériu vyhral 4:3 na zápasy. Humenné prvýkrát v histórii postúpilo do extraligy.
„Bola to ťažšia situácia. Nemali sme pripravený štadión. Popri skladbe mužstva sme tak museli robiť priestor pre videorozhodcu, kamery, turnikety, kocku, partnerstvá, zázemie pre novinárov či bufety.
Za krátke obdobie sme museli dať do zastupiteľstva schvaľovať peniaze na investície. Bol to veľký stres,“ spomínal Ždiňák.
V základnej časti vtedy východniari skončili na poslednom dvanástom mieste a okamžite zostúpili. Teraz majú šancu zahrať si najvyššiu súťaž znova.
„Ak by sa nám ten zázrak podaril opäť, minimálne by nám odpadli veci spojené so štadiónom. Tam už nepotrebujeme nič a sústredili by sme sa len na skladbu mužstva. Mali by sme ľahšiu situáciu. Samozrejme, že je to lákadlo a zabojujeme o to,“ dodal šéf klubu.
Klub má možnosti hrať najvyššiu súťaž
32-ročný kapitán Filip Vaško sa v Humennom narodil, hokejovo tam vyrastal a pôsobí tam už deviatu sezónu. Hokej v tomto meste si pochvaľuje:
„Fanúšikovská základňa je na prvú ligu slušná. Odkedy je v klube nové vedenie, nikto nemôže povedať krivé slovo na fungovanie klubu po hocijakej stránke. Je to špičkový prvoligový klub, ktorý má ambície a možnosti hrať aj tú najvyššiu súťaž.“
Robil by manažér mužstva Peter Ždiňák v prípade postupu do extraligy niečo inak ako v roku 2023?
„Neviem, nezdá sa mi, že som robil niečo zle. My sme zbierali mužstvo z toho, čo iné tímy poslali preč. Postúpili sme na náhodu a na silu kabíny. Káder však bolo treba vymieňať a nemali sme odkiaľ brať hráčov. Trh Slovákov je obmedzený; je ich málo.“
V prípade postupu by sa tak v klube zamerali na skladbu mužstva, keďže štadión by už nemuseli riešiť.
„Nevedel som, do čoho idem a bol som možno až príliš opatrný. Bál som sa. Teraz by som sa už nebál ničoho,“ uzavrel Ždiňák.