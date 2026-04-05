Trnava kráča za udržaním sa v SHL. Senicu zdolala aj v druhom zápase

Radosť hokejistov Trnavy. (Autor: HK Gladiators Trnava/ instagram)
TASR|5. apr 2026 o 19:25
ShareTweet0

V druhom zápase opäť viedla o tri góly.

Baráž o účasť v Tipos SHL - 2. zápas

HK Gladiators Trnava – HC Dukla Senica 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Góly: 6. Hauser (Antonov, Holovič), 43. Zahradník (Hanula, Mamonov), 45. Miklík (Jamrich) - 51. Kotzman (Janík, Kristín)

Rozhodcovia: Magušin, Moller - Kočkár, Gegáň

Vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 1120

Trnava: Hollý - Škultéty, Haborák, Hauser, Volkov, Scheuer, Sabo, Jobek - Klapica, Mamonov, Hanula - Haščič, Holovič, Antonov - Miklík, Jamrich, Haščák - Zahradník, Achberger, Michajlov

Senica: Sihelský - Mikéska, Zaťko, Horváth, Janík, Polesný, Hajas, Ľupták, P. Kotzman - Kristín, Jarolín, Olejník - Baran, Haščák, Vaškovič - Daniel, Hricko, Litavec - Piskarev, A. Kotzman

/stav série: 2:0/

Hokejisti HK Gladiators Trnava vedú v barážovej sérii o účasť v Tipos Slovenskej hokejovej ligy už 2:0.

V nedeľňajšom zápase zvíťazili na domácom ľade nad HC Dukla Senica 3:1. Séria hraná na štyri víťazné zápasy sa presúva do Senice, tretí duel je na programe v stredu 8. apríla.

Slovenská hokejová liga

    ne 19:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Trnava kráča za udržaním sa v SHL. Senicu zdolala aj v druhom zápase