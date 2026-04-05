Trnava kráča za udržaním sa v SHL. Senicu zdolala aj v druhom zápase

Baráž o účasť v Tipos SHL - 2. zápas
HK Gladiators Trnava – HC Dukla Senica 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Góly: 6. Hauser (Antonov, Holovič), 43. Zahradník (Hanula, Mamonov), 45. Miklík (Jamrich) - 51. Kotzman (Janík, Kristín)
Rozhodcovia: Magušin, Moller - Kočkár, Gegáň
Vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 1120
Trnava: Hollý - Škultéty, Haborák, Hauser, Volkov, Scheuer, Sabo, Jobek - Klapica, Mamonov, Hanula - Haščič, Holovič, Antonov - Miklík, Jamrich, Haščák - Zahradník, Achberger, Michajlov
Senica: Sihelský - Mikéska, Zaťko, Horváth, Janík, Polesný, Hajas, Ľupták, P. Kotzman - Kristín, Jarolín, Olejník - Baran, Haščák, Vaškovič - Daniel, Hricko, Litavec - Piskarev, A. Kotzman
/stav série: 2:0/
Hokejisti HK Gladiators Trnava vedú v barážovej sérii o účasť v Tipos Slovenskej hokejovej ligy už 2:0.
V nedeľňajšom zápase zvíťazili na domácom ľade nad HC Dukla Senica 3:1. Séria hraná na štyri víťazné zápasy sa presúva do Senice, tretí duel je na programe v stredu 8. apríla.