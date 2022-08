Majú v tíme iba minimum cudzincov. Poprad chce získať prvý extraligový titul

"Sme asi jediné mužstvo, ktoré stále túži a tá túžba nás musí hnať dopredu. Vedenie odviedlo z pohľadu skladby tímu dobrú prácu a teraz je to na nás. Prišla kvalita a verím, že sa to potvrdí aj na ľade.

Tréner "kamzíkov" Martin Hrnčár má v kádri viacerých hráčov, ktorí už v najvyššej slovenskej súťaži uspeli. Jedným z lídrov mužstva by mal byť bývalý reprezentačný útočník a odchovanec popradského klubu Dávid Skokan, ktorý sa stal majstrom Slovenska v roku 2012 s HC Slovan Bratislava.

Suchá príprava s kondičným trénerom prebehla výborne a všetci sme sa už tešili na ľad. Dnešný hokej je hlavne o korčuľovaní a každý je strojcom svojho šťastia," uviedol 33-ročný Skokan pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Získali hráčov Slovana

V roku 2007 ho draftoval do zámorskej NHL klub New York Rangers, no v profilige nikdy nehral. V extralige absolvoval už takmer 400 duelov.