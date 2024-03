Nitrania v rozhodujúcom zápase nenechali nič na náhodu, sezóna sa skončila pre Trenčín

Tipos extraliga - predkolo play-off

NITRA. Hokejisti HK Nitra postúpili do štvrťfinále play off Tipos extraligy.

V drese domácich nastúpil aj Buček, ktorý vo štvrtom stretnutí podkopol Pietronira a dostal trest v hre.

Disciplinárna komisia SZĽH rozhodla, že zákrok bol posúdený prísne a dovolila útočníkovi nastúpiť.

Nitra vstúpila do duelu aktívnejšie a v 8. minúte ich Okoličány poslal do vedenia. Domáci ešte do prestávky zvýšili na 2:0, keď sa presadil Bajtek.