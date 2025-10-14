Prvá posila pre nového trénera. Prešov získal obrancu, ktorý hrával aj v Trenčíne

PREŠOV. Slovenský hokejový klub HC Prešov posilnil Kanaďan Ross MacDougall. Nováčik najvyššej súťaže informoval o príchode dvadsaťosemročného obrancu na sociálnej sieti.
MacDougall pôsobil až do uplynulej sezóny výhradne v zámorí. V rodnej krajine nastupoval štyri ročníky v juniorskej QMJHL, odkiaľ putoval na univerzitu.
Tam si v roku 2023 vybojoval pozvánku na predsezónny kemp Chicaga Blackhawks, v ktorého štruktúrach pôsobil počas nasledujúcej sezóny.
Prvé európske pôsobenie si vyskúšal v rakúskom tíme Pioneers Vorarlberg. Vo februári prebiehajúceho roka premiérovo zamieril do najvyššej slovenskej súťaže.
V závere základnej časti a následne aj v play off obliekal dres Dukly Trenčín.