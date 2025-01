Poprad hľadá víťaznú mentalitu. Košičanov ratovali bojovníci z tretej a štvrtej lajny

KOŠICE. Košickým hokejistom sa podarilo prerušiť sériu troch prehier a v piatom derby s Popradom v sezóne si pripísali štvrté víťazstvo, hoci ani tentoraz sa nerodilo ľahko. V zápase trikrát doťahovali náskok súpera, aby napokon rozhodli až v samostatných nájazdoch. V domácej Steel Aréne od začiatku svojho súpera pritlačili, ale z tlaku nedokázali v prvej tretine nič vyťažiť. Naopak do vedenia išli hostia z Popradu, keď sa vo vlastnom oslabení po zaváhaní Joonu Jääskeläinena na modrej čiare zblízka po rýchlom, brejku presadil Markus Suchý.

Podobný priebeh mali aj ďalšie dve tretiny. Za domácich svojim tretím novoročným gólom vyrovnával v úvode druhej tretiny po úniku Patrik Rogoň, hostí ešte dvakrát poslal do vedenia kapitán Adam Crackneell. Na jeho prvý gól v druhej tretine odpovedal Brett Pollock, v tretej na druhý presilovkový Matúš Havrila, ktorý necelých šesť minút pred koncom vyrovnával na 3:3. V predĺžení Popradčania nedokázali zúžitkovať takmer pol druha minútovú presilovku štyroch na troch, gól nedali z viacerých šancí ani Košičania a tak o všetkom rozhodovali samostatné nájazdy. V nich sa presadili košickí útočníci Brett Pollock a Tomáš Mikúš, za Poprad dokázal skórovať len Cracknell a tak sa líder po troch prehrách tešil z víťazstva 4:3 po samostatných nájazdoch.

Vybojované víťazstvo snáď pomôže „Mali sme ťažšie obdobie a dnes sme chceli vyhrať. Po sérii tých prehier sme radi za výhru, o to viac, že bola vybojovaná a vydretá. Verím, že nám to pomôže,“ rozhovoril sa po zápase autor víťazného gólu Mikúš. VIDEO: Zostrih zápasu HC Košice - HK Poprad (37. kolo)

K samotnému priebehu dodal: „Zápas sme mali pod kontrolou, mali sme puk, tlačili sme, dvakrát nám ušli a dali góly. Nebolo to podľa plánu a som rád, že napriek tomu sme sa dokázali zomknúť a vyrovnať. A potom aj ubrániť presilovku v predĺžení, to musím dať pred chlapcami klobúk dole a som rád, že nám to vyšlo v nájazdoch.“ V nakopnutie mužstva po takomto víťazstve verí aj útočník Patrik Rogoň, ktorý sa po novom roku strelecky rozbehol a v zápase s Popradom strelil svoj tretí novoročný gól a pridal aj jednu asistenciu.

„Už minulú sezónu, keď sme v decembri prehrali hádam jedenásť zápasov v rade, som si hovoril, že už by som takú krízu zažiť nechcel. Prišla, ale nie až taká zlá, lebo sme nejaké tie body pozbierali po remízach.Dúfam, že už to pominulo,“ verí Rogoň. Zvláštne obdobie Tréner Dan Ceman reagoval na zlé výsledky prelomu rokov tým, že viac priestoru na ľade dostali hráči tretej a štvrtej formácie, dokonca aj v presilovkách, hoci aj v zápase s Popradom boli z košickej strany veľmi zlé. „Dali dva góly a mali veľký vplyv na konečný výsledok,“ povedal Ceman.

Podľa kouča je teraz v lige zvláštne obdobie. „Prevládajú zranenia a choroby a forma tímov kolíše, tak ako v poslednom období u nás. Vtedy hocičo, čo sa môže pokaziť sa aj pokazí, niekedy očakávate, že sa niečo zlé stane a nakoniec sa aj stane. Mali sme výbornú prvú tretinu, ale niektoré veci v tomto období idú ťažko. Hrali sme dobre, ale nakoniec sme prehrávali. V druhej tretine okrem presiloviek, ktoré boli v tomto zápase veľmi zlé, sme hrali celkom dobre. Ale znova sme prehrávali, hoci v hre piatich proti piatim sme kontrolovali hru. Konečne sme to zvládli víťazne a verím, že to pomôže nášmu sebavedomiu do ďalších zápasov. “

Košičanov, ktorí napriek zlému obdobiu stále držia pozíciu lídra, čaká séria troch domácich zápasov, so Zvolenom, Liptovským Mikulášom. Veria aj v podporu náročných fanúšikov. Tí tiež reagovali na nevydarený prelom rokov a na derby s Popradom prišla na košické pomery slabšia návšteva, len 3 004 divákov. Podľa Mikúša sú aj kvôli nim aj ubojované víťazstvá dôležité: „Boli by sme veľmi radi, keby chodili v čo najväčšom počte. Takéto víťazstvá sú dôležité, lebo po nich diváci odchádzajú spokojní. Budeme robiť všetko pre to, aby sme uspokojili košického diváka a verím, že nás prídu podporiť a budú nám fandiť a hokej sa im bude páčiť.“

Sčasti odčinili výbuch so Žilinou Popradčania prišli do Košíc po domácom výbuchu 0:4 so Žilinou a čiastočne sa im ho podarilo odčiniť. „Prišli sme sem po nevydarenom zápase so Žilinou odovzdať všetko a myslím, že sa nám to podarilo. Škoda, že to nakoniec bolo len za jeden bod. Dobrý výkon celého mužstva, bojovali sme jeden za druhého a dnes nechýbalo veľa k tomu, aby sme dotiahli zápas do víťazného konca. Niekedy je to kruté, ale máme na čom stavať, takéto zápasy nás posúvajú vpred, len musíme sa ešte lepšie pripraviť,“ hodnotil autor úvodného gólu zápasu Markus Suchý.

O hľadaní víťaznej mentality hovoril aj asistent trénera Roman Šimko. „Dnes sme v Košiciach odohrali slušný zápas, ale samozrejme nemôžeme byť spokojní, lebo sme prehrali. Potrebujeme v momentoch, kedy je stav zápasu pre nás priaznivý, pôsobiť vyspelejšie a zasadiť do našej hry prvky víťaznej mentality a zápasy dotiahnuť k víťaznému koncu. Chlapcom to vštepujeme, ale musíme sa to naučiť. V piatok sme proti Žiline odohrali najhorší zápas v sezóne. Potrebujeme bez ohľadu na to, ako hráme predchádzajúci zápas ísť v tom nasledujúcom za víťazstvom. Musíme byť mentálne pripravení robiť celý zápas tie veci, ktoré nám prinesú víťazstvo. A to nehovorím len o hre s pukom, ale aj ochote robiť správne veci aj bez puku.“ Popradčanov čaká už v utorok zápas na ľade bratislavského Slovana a ak chcú pomýšľať na prvú šestku, potrebujú skresávať jedenásťbodovú stratu čo najrýchlejšie. „Verím, že po takomto výkone pôjdeme zase o niečo hore a ukáže sa to aj v zápase so Slovanom. Verím, že na nich vybehneme a zoberieme všetky body,“ nádeja sa Suchý.