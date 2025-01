ONLINE: HC Košice - HK Poprad dnes, Tipos extraliga LIVE (37. kolo)

Vážení fanúšikovia slovenského hokeja. Vítam vás pri sledovaní zápasu medzi HC Košice a HK Poprad, ktorý je na programe v rámci 37. kola Tipos extraligy.



Lídrovi z Košíc nevyšiel vstup do nového roka, keď po úvodnom víťazstve Liptovským Mikulášom (5:3) zaznamenali tri porážky v rade. Ich bodový náskok sa tak zmenšil na dva body, pričom ich majú na konte 69 so skóre 118:86. Košičania sú tak jednoznačne najlepšie brániaci tím.



HK Poprad sa aktuálne trápi na 9. mieste so ziskom 49 bodov a skóre 103:105. Od nového roka dokázali zvíťaziť nad Spišskou Novou Vsou (4:2) či Michalovcami (5:4sn), naposledy však nestačili na Žilinu (0:4).