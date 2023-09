Šiška spečatil víťazstvo Zvolena, nováčik stále čaká na prvé body

Góly: 3. Pavlovs (Glazkov), 18. Novický - 4. C. Hults (Mudrák, Hecl), 24. Hecl (C. Hults, M. Hults), 34. Bondra (Zuzin, Rauhauser), 52. Šiška (C. Hults), 60. Šiška (Langkow, Bondra).

Rozhodovali: Štefik, Orolin - Šoltés, Ordzovenský, vylúčení: 3:6, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

Humenné: Boľo - Glazkov, Novický, Meliško, Sergiyenko, Fereta, Dyakov - Pereskokov, Pavlovs, Parshin - Borov, Krajňák, Kriška - Handlovský, Kuru, Lapšanský - Ragan, Linet, Lačný

Zvolen: Kupsky - Hain, Kapcheck, Mudrák, Hults, Kubka, Rauhauser, Čulík - Šiška, Langkow, Bondra - Kolenič, Hults, Hecl - Marcinek, Viedenský, Zuzin - Jakúbek, Fekiač, Csányi