Už deň po výmene podpísal nový kontrakt, Lindholm ostane v Bostone

Dvadsaťosemročný Švéd si počas ôsmich rokov zarobí 52 miliónov dolárov. Ročne to činí 6,5 milióna. Desať miliónov z kontraktu tvorí podpisový bonus.

"Dnes sme lepší tím," povedal tréner Bruins Bruce Cassidy. "Je to ozajstný hráč do prvej obrannej štvorky. Má skúsenosti s play off a je stále mladý."