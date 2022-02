Odmena za triumf v Slovenskom pohári? Výhodu získali hráči nad sto kíl

Avšak aj preto, lebo Košičania - podobne ako iné tímy - nepristúpili k JOJ Slovenskému poháru s plnou vážnosťou. Do hry poslali juniorov.

PREŠOV. V semifinále vyradili jednoznačným spôsobom Košice. Favorizovanému súperovi nadelili debakel, a to hneď dvakrát. Doma vyhrali 9:0, vonku 6:1.

„Výsledok 6:1 úplne nezodpovedá priebehu. Padalo nám to tam a neskutočne zachytal náš brankár. Je to naša prvá trofej a dúfam, že ich bude viac,“ neskrýval Cíger nadšenie.

„Do zápasu sme išli ako outsider, domáci hrali v plnej sile, ale verili sme si. Myslím si, že nemáme výrazne horších hráčov ako v extralige a dnes sme to aj ukázali,“ pochvaľoval si jeden z hrdinov duelu, žilinský brankár Stanislav Škorvánek.

„Neviem, či ma to stojí viac nervov alebo radosti. Neberiem ho ako syna, ale predovšetkým ako brankára. Je to špecifická situácia, ale zatiaľ nám to vychádza,“ poznamenal.

V SHL dominujú, chcú postúpiť

Žilina dominuje Slovenskej hokejovej lige. Aktuálne v nej ťahá 20-zápasovú víťaznú šnúru. Tabuľku vedie s pohodlným 18-bodovým náskokom.

Žilinčania sa netaja postupovými ambíciami, ale mementom je pre nich vlaňajší ročník. V ňom takisto suverénne vyhrali základnú časť, v play off im však postup vyfúkla Spišská Nová Ves.