Žilinčania zdolali ďalšieho extraligistu, ovládli Slovenský pohár

Slovenský pohár - finále

Žilinčania, ktorí sú lídri druhej najvyššej súťaže, postúpili do finále po tom, ako zdolali ďalšieho extraligistu HC Košice. Víťazný tím získal okrem majstrovskej trofeje aj finančnú odmenu 10.000 eur.

Prešovčania boli v pozícii mierneho favorita a v domácom prostredí sa hotovali získať prvú trofej v klubovej histórii. V ich hre však bolo priveľa nervozity a z toho ťažili Žilinčania, ktorí si do finále priniesli sebavedomie z druhej najvyššej súťaže.

Hostí poslal už v 4. minúte do vedenia Safaralejev a keď Cíger v 22. minúte zvýšil 2:0 pre Žilinu, siahli Prešovčania k striedaniu brankárov. Po ňom síce nakrátko ožili a do hry ich vrátil gól Michnáča v 30. minúte, ale krátko na to Drtina v presilovke vrátil "vlkom" dvojgólový náskok. Presilovky boli rozhodujúci faktor žilinského víťazstva, keďže hostia využili v druhej tretine všetky štyri.

Po ďalších góloch Cígera a Drtinu bolo po 40 minútach už skóre 1:5. Rozbehnutí hostia sa nezastavili ani v 3. tretine a v 48. minúte pridal Petráš šiesty gól - 1:6. Diváci už ďalší gól nevideli a hostia si už presvedčivé víťazstvo nenechali vziať.