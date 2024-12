Spišská Nová Ves posilňuje útok. Získala útočníka z farmy St. Louis

Kanaďan prichádza do slovenskej extraligy zo zámorskej AHL, kde strávil uplnynulé štyri sezóny. V prebiehajúcom ročníku obliekal dres Springfieldu, farmárskeho tímu St. Louis Blues.

"Som veľmi rád, že sa nám podarilo do nášho tímu získať Grega. Dlho sme hľadali hráča na túto pozíciu, pretože sme cítili, že je to jeden z postov, ktorý potrebujeme posilniť. V dnešnej situácii nie je jednoduché nájsť na trhu kvalitného centra, preto to trvalo dlhšie než zvyčajne.