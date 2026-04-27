Koniec ďalších lídrov vo Zvolene. Nebude pokračovať dvojica obrancov a ani Kudrna

Na snímke Andrej Kudrna (Zvolen) strieľa gól do brány Liptovského Mikuláša. (Autor: TASR)
TASR|27. apr 2026 o 16:51
Tieto kroky sú pokračovaním nastaveného smerovania klubu.

Káder hokejistov HKM Zvolen opustí po tejto sezóne ďalšia štvorica hráčov. Po dokončení administratívnych náležitostí klub ukončil spoluprácu s trojicou hráčov Andrej Golian, Michal Beňo a Andrej Kudrna.

Vedenie HKM sa zároveň nedohodlo na pokračovaní spolupráce s útočníkom Lukášom Lunterom.

„Tieto kroky sú pokračovaním nastaveného smerovania klubu, ktoré reflektuje potrebu stabilizácie a postupného prebudovania kádra,“ vysvetlil klub spod Pustého hradu na svojej oficiálnej webstránke.

„Všetkým odchádzajúcim hráčom chceme poďakovať za ich prácu a nasadenie v našom drese a zároveň im popriať veľa úspechov v ďalšej kariére. Športová rada HKM naďalej pokračuje v rokovaniach s ďalšími hráčmi a intenzívne pracuje na posilách pre novú sezónu.“

Útočník Kudrna pôsobil vo Zvolene počas dvoch sezón, v ktorých odohral spolu 126 zápasov a nazbieral 81 bodov.

Lunter si svoje miesto v A-tíme vybojoval po výborných výkonoch v Žiari nad Hronom a postupne sa zaradil medzi stabilných členov zostavy. V uplynulej sezóne odohral 46 zápasov v základnej časti, v ktorých zaznamenal 13 bodov. Defenzívne rady opúšťa dvojica obrancov - Beňo strávil pod Pustým hradom dve sezóny, počas ktorých nazbieral celkovo 46 bodov. Golian nastúpil v uplynulom ročníku na 42 stretnutí a zaznamenal osem asistencií.

Zvolen obsadil v základnej časti v končiacej sa sezóne Tipsport ligy 9. priečku. V predkole play off nestačil na Liptovský Mikuláš, v sérii prehral 1:3 na zápasy.

Juraj Koval (vľavo) oslavuje majstrovský titul po víťaznom piatom zápase finále play-off Tipsport ligy v hokeji v roku 2019.
