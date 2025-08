V Košiciach sa vydali netradičnou cestou. Na úvod prípravy si doma zatrénoval aj Slafkovský

Generálny manažér Gabriel Spilar informoval o zámere vstúpiť do ročníka 2025/2026 so slovenskými hráčmi už dávnejšie a verí, že sa vytvorí súdržná partia, ktorá sa bude prezentovať aj výsledkami.

„Bude to iný formát. V univerzitnej lige sme hrali len 30 zápasov v sezóne. Bude to pre mňa prvá skúsenosť v profesionálnom hokeji. Teším sa na ňu.“

„Mužstvo sa omladilo a je slovenské. O to viac musíme zabrať. Dôležité bude vystupovať ako silný kolektív a na tom si chceme zakladať. Kvalita možno nie je taká, aká bola po minulé roky, ale musí to byť o dobrej kondícii partii.“

Košičania sú jediný tím, ktorý vstúpi do sezóny bez zahraničných hráčov. Ostatné mužstvá atakujú povolený počet legionárov, ktorý sa znížil zo siedmich na šesť. Spilar vníma túto skutočnosť ako ďalšiu cennú skúsenosť.

„Bude to niečo nové aj v mojej kariére a vítam to. Verím, že všetko správne nastavíme a že všetci hráči budú zdraví. Pôjdeme do toho s cieľom zlepšovať sa mesiac po mesiaci. Je to niečo nové, no zároveň aj potrebné k tomu, aby sme sa zlepšovali.

Začiatok sezóny je však vždy ťažký a je jedno, či je to iba so Slovákmi alebo aj so zahraničnými hráčmi. Chlapci sa musia pripraviť na veľkú drinu. O tom je august,“ konštatoval Spilar, ktorý bude opäť spolupracovať s kanadským trénerom Danom Cemanom.

VIDEO: Generálny manažér HC Košice Gabriel Spilar