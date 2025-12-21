Chicago prišlo o ďalšieho kľúčového hráča. Po zásahu pukom do tváre bude dlhšie mimo

Zámorský hokejový klub NHL Chicago Blackhawks prišiel o ďalšieho kľúčového hráča.
Útočník Frank Nazar nedohral zápas v Ottawe po tom, ako ho zasiahol pukom do tváre obranca Senators Jordan Spence.
VIDEO: Zásah puku do tváre Nazara
Tréner Jeff Blashill nešpecifikoval po zápase Nazarove zranenie, ale uviedol, že bude mimo hru približne štyri týždne.
„Videli ste, čo sa stalo. Dostal puk rovno do tváre," povedal Blashill podľa agentúry AP. Chicago prehralo v Ottawe 4:6.
Blackhawks odohrali štvrtý zápas bez svojho najproduktívnejšieho hráča Connora Bedarda, ktorý dal 19 gólov a pridal 25 asistencií.
Dvadsaťročný center si zranil pravé rameno v St. Louis, do akcie by sa mal vrátiť v januári. Od 15. novembra nehrá pre zranenie ruky ani kapitán Nick Foligno, ktorého návrat sa už blíži.
Dvadsaťjedenročný Nazar strelil v tejto sezóne 6 gólov a zaznamenal 15 asistencií v 33 zápasoch.
