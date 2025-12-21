Chicago prišlo o ďalšieho kľúčového hráča. Po zásahu pukom do tváre bude dlhšie mimo

Frank Nazar.
Frank Nazar. (Autor: SITA/AP)
TASR|21. dec 2025 o 11:33
ShareTweet0

Zranený je aj najproduktívnejší hráč tímu Connor Bedard.

Zámorský hokejový klub NHL Chicago Blackhawks prišiel o ďalšieho kľúčového hráča.

Útočník Frank Nazar nedohral zápas v Ottawe po tom, ako ho zasiahol pukom do tváre obranca Senators Jordan Spence.

VIDEO: Zásah puku do tváre Nazara

Tréner Jeff Blashill nešpecifikoval po zápase Nazarove zranenie, ale uviedol, že bude mimo hru približne štyri týždne.

„Videli ste, čo sa stalo. Dostal puk rovno do tváre," povedal Blashill podľa agentúry AP. Chicago prehralo v Ottawe 4:6.

Blackhawks odohrali štvrtý zápas bez svojho najproduktívnejšieho hráča Connora Bedarda, ktorý dal 19 gólov a pridal 25 asistencií.

Dvadsaťročný center si zranil pravé rameno v St. Louis, do akcie by sa mal vrátiť v januári. Od 15. novembra nehrá pre zranenie ruky ani kapitán Nick Foligno, ktorého návrat sa už blíži.

Dvadsaťjedenročný Nazar strelil v tejto sezóne 6 gólov a zaznamenal 15 asistencií v 33 zápasoch.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Frank Nazar.
Frank Nazar.
Chicago prišlo o ďalšieho kľúčového hráča. Po zásahu pukom do tváre bude dlhšie mimo
dnes 11:33
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Chicago prišlo o ďalšieho kľúčového hráča. Po zásahu pukom do tváre bude dlhšie mimo