Útočník Chicaga si výrazne polepší. Nováčikovský kontrakt vymení za 7-ročnú zmluvu

Frank Nazar.
Frank Nazar. (Autor: SITA/AP)
TASR|21. aug 2025 o 20:48
Nový kontrakt začne platiť až od sezóny 2026/2027.

CHICAGO. Americký hokejový útočník Frank Nazar sa dohodol s klubom NHL Chicago Blackhawks na novej sedemročnej zmluve.

Kontrakt začne platiť od sezóny 2026/2027 a vynesie mu celkovo 46,2 milióna eur.

V každej zo siedmich sezón zaťaží platový strop Blackhawks sumou 6,6 milióna dolárov.

V nastávajúcom ročníku 2025/2026 mu ešte bude plynúť posledný rok trojročného nováčikovského kontraktu.

Chicago získalo Nazara v roku 2022 ako celkovú trinástku draftu.

Po dvoch rokoch v univerzitnej súťaži NCAA sa v sezóne 2024/2025 etabloval v prvom tíme Blackhawks, hoci odohral aj 21 zápasov za Rockford vo farmárskej AHL.

V drese Chicaga nastúpil do 53 zápasov, v ktorých nazbieral 26 kanadských bodov za 12 gólov a 14 asistencií.

„Frank v minulej sezóne pozdvihol svoju hru a dokázal, že je jeden z najlepších mladých talentov v lige.

Stal sa neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu a sme nadšení, že bude s nami ďalších osem sezón,“ uviedol generálny manažér Blackhawks Kyle Davidson.

Dvadsaťjedenročný Nazar bol na májových MS vo Švédsku člen zlatého amerického tímu. V 10 zápasoch nazbieral 12 kanadských bodov za 6 gólov a 6 asistencií.

NHL

dnes 20:48
