Francúzi budú mať na olympiáde jediného hráča z NHL. Brankár príde z Trenčína

Francúzska hokejová reprezentácia zverejnila nomináciu na olympijské hry v Miláne.
V kádri Francúzska je jediný hráč zo zámoria, je ním útočník Alexandre Texier z Montrealu Canadiens. Zastúpenie bude mať aj slovenská extraliga, do francúzskeho tímu sa dostal brankár Julian Junca z Dukly Trenčín.
Francúzsko bude hrať v základnej A-skupine proti Kanade, Česku a Švajčiarsku. V jeho nominácii figuruje aj 40-ročný Pierre-Édouard Bellemare, ktorý absolvuje debut pod piatimi kruhmi. Informoval portál olympics.com.
Na olympijskom turnaji sa predstaví dvanásť tímov rozdelených do troch štvorčlenných skupín.
Víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest postúpia priamo do štvrťfinále, zvyšných osem tímov čaká duel predkola play off.
Nominácia hokejistov Francúzska
Brankári: Julian Junca (Dukla Trenčín/SR), Antoine Keller (Ajoie/Švajč.), Martin Neckář (Chur/Švajč.)
Obrancovia: Yohann Auvitu (Linz/Rak.), Jules Boscq (HPK/Fín.), Enzo Cantagallo (Marseille/Fr.), Florian Chakiachvili (Rouen/Fr.), Pierre Crinon (Grenoble/Fr.), Hugo Gallet (KalPa/Fín.), Enzo Guebey (Davos/Švajč.), Thomas Thiry (Ajoie/Švajč.)
Útočníci: Justin Addamo (Jukurit/Fín.), Pierre-Édouard Bellemare (Ajoie/Švajč.), Charles Bertrand (Vaasa/Fín.), Louis Boudon (Jukurit/Fín.), Kévin Bozon (Ajoie/Švajč.), Stéphane Da Costa (Jekaterinburg/KHL), Aurélien Dair (Grenoble/Fr.), Floran Douay (Lausanne/Švajč.), Dylan Fabre (Ässät/Fín.), Jordann Perret (Mountfield HK/ČR), Anthony Rech (Rouen/Fr.), Nicolas Ritz (Angers/Fr.), Alexandre Texier (Montreal Canadiens/NHL), Sacha Treille (Grenoble/Fr.)