    Francúzi budú mať na olympiáde jediného hráča z NHL. Brankár príde z Trenčína

    Brankár HK Dukla Trenčín Julian Junca.
    Brankár HK Dukla Trenčín Julian Junca. (Autor: TASR)
    TASR|6. jan 2026 o 15:16
    ShareTweet0

    Francúzsko sa predstaví v skupine A.

    Francúzska hokejová reprezentácia zverejnila nomináciu na olympijské hry v Miláne.

    V kádri Francúzska je jediný hráč zo zámoria, je ním útočník Alexandre Texier z Montrealu Canadiens. Zastúpenie bude mať aj slovenská extraliga, do francúzskeho tímu sa dostal brankár Julian Junca z Dukly Trenčín.

    Francúzsko bude hrať v základnej A-skupine proti Kanade, Česku a Švajčiarsku. V jeho nominácii figuruje aj 40-ročný Pierre-Édouard Bellemare, ktorý absolvuje debut pod piatimi kruhmi. Informoval portál olympics.com.

    Na olympijskom turnaji sa predstaví dvanásť tímov rozdelených do troch štvorčlenných skupín.

    Víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest postúpia priamo do štvrťfinále, zvyšných osem tímov čaká duel predkola play off.

    Nominácia hokejistov Francúzska

    Brankári: Julian Junca (Dukla Trenčín/SR), Antoine Keller (Ajoie/Švajč.), Martin Neckář (Chur/Švajč.)

    Obrancovia: Yohann Auvitu (Linz/Rak.), Jules Boscq (HPK/Fín.), Enzo Cantagallo (Marseille/Fr.), Florian Chakiachvili (Rouen/Fr.), Pierre Crinon (Grenoble/Fr.), Hugo Gallet (KalPa/Fín.), Enzo Guebey (Davos/Švajč.), Thomas Thiry (Ajoie/Švajč.)

    Útočníci: Justin Addamo (Jukurit/Fín.), Pierre-Édouard Bellemare (Ajoie/Švajč.), Charles Bertrand (Vaasa/Fín.), Louis Boudon (Jukurit/Fín.), Kévin Bozon (Ajoie/Švajč.), Stéphane Da Costa (Jekaterinburg/KHL), Aurélien Dair (Grenoble/Fr.), Floran Douay (Lausanne/Švajč.), Dylan Fabre (Ässät/Fín.), Jordann Perret (Mountfield HK/ČR), Anthony Rech (Rouen/Fr.), Nicolas Ritz (Angers/Fr.), Alexandre Texier (Montreal Canadiens/NHL), Sacha Treille (Grenoble/Fr.)

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Brankár HK Dukla Trenčín Julian Junca.
    Brankár HK Dukla Trenčín Julian Junca.
    Francúzi budú mať na olympiáde jediného hráča z NHL. Brankár príde z Trenčína
    dnes 15:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Francúzi budú mať na olympiáde jediného hráča z NHL. Brankár príde z Trenčína