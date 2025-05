Florida postúpila do finále Stanley Cupu tretí rok v rade. Tkachuk: Máme v hlavách väčší cieľ

NHL - finále Východnej konferencie - 5. zápas

NEW YORK. Hokejisti Floridy Panthers postúpili do finále play off zámorskej NHL.

Obhajca trofeje postúpil do finále play off tretíkrát za sebou. Víťazný gól na priebežných 4:3 strelil v 53. minúte útočník Carter Verhaeghe.

Poistku pridal 54 sekúnd pred sirénou do prázdnej bránky Sam Bennet, ktorý je s 10 gólmi na čele tabuľky strelcov vyraďovačky.

„Naviazal na seba dvoch hráčov a poslal mi puk pred odkrytú bránku. Bola to od 'Barkieho' neuveriteľná vec v dôležitom momente,“ pochválil spoluhráča Verhaeghe.

Môžeme byť zatiaľ spokojní s tým, čo sme dosiahli a spôsob, akým sme to dosiahli, bol náročný. Carolina hrala naozaj dobre. To, ako sa nám podarilo vyhrať tento piaty zápas, si však určite zapamätáte,“ povedal kapitán Barkov.

„Dosiahli sme to, čo sme si predsavzali. Sme opäť vo finále a chceme získať Stanley Cup, rovnako ako každý iný tím. Neprišli sme vyhrať Východnú konferenciu.

„Canes“ pritom odštartovali domáci súboj sľubne a po prvej tretine viedli o dva góly. O oba zásahy sa postaral fínsky útočník Sebastian Aho. Florida však v prostrednej časti otočila skóre na svoju stranu.

„Nebol to zlý začiatok, ale napokon sa nám ich nepodarilo zdolať. Oni majú skvelý tím. Vedeli sme, že bude pre nás veľká skúška pokúsiť sa ich vyradiť. Veril som, že na to máme, ale nezvládli sme to," uviedol pre zámorské médiá Aho.

Podľa kouča Roda Brind'Amoura rozhodlo to, že jeho zverenci dovolili Floride uspieť v úvodných troch dueloch série: „Boli sme dobrí, ale nemôžeme takému tímu dopriať náskok 3:0 a očakávať, že to dokážeme otočiť. To už je príliš veľa.“