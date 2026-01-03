VIDEO: Skvelý výkon švédskeho útočníka. Bol pri všetkých góloch proti obhajcovi titulu

Hokejisti New Yorku Rangers vyhrali v zámorskej NHL aj svoj šiesty duel pod holým nebom. V tradičnom Winter Classic vyhrali v noci na sobotu v Miami nad domácou Floridou 5:1, keď sa tromi gólmi a dvoma asistenciami blysol Mika Zibanejad.
Ako prvý hráč v histórii tak dal vo Winter Classic hetrik a jeho päť bodov je rekordom v zápasoch pod otvorenou strechou.
Zápas Winter Classic sa hral premiérovo na Floride a podľa očakávania bol najteplejší v dejinách - na štadióne loanDepot park namerali viac ako 17 stupňov Celzia. Domovský stánok bejzbalistov Miami Marlins hlásil vypredané, na tribúnach bolo 36.153 divákov a videli galapredstavenie Zibanejada.
Toho počas dňa zaradili do olympijskej nominácie Švédska a večer bol potom pri všetkých góloch svojho tímu a dosiahol deviaty hetrik v kariére. „Myslím, že je ťažké pochopiť celý tento deň,“ povedal po zápase Zibanejad.
„Ale áno, mám za sebou skvelých 12, 16 hodín. Bol to zábavný deň.“ Okrem neho dali hetriky pod holým nebom už iba David Pastrňák (2021) a Tyler Toffoli (2020). Vo Winter Classic prekonal doterajší rekord, ktorý so štyrmi bodmi držal Jordan Kyrou zo St. Louis Blues z roku 2022.
Minnesota bodovala v piatom dueli za sebou, keď na ľade Anaheimu uspela 5:2. Obranca Quinn Hughes, ktorého Wild získali v decembri výmenou z Vancouveru, si štyrmi asistenciami vyrovnal svoj osobný rekord.
Od príchodu do klubu nazbieral 11 bodov (1+10) v desiatich stretnutiach. Dva góly si pripísal ruský krídelník Danila Jurov. Ducks prehrali piatykrát v sérii.
Matty Beniers ako jediný skóroval v nájazdoch a zariadil tak víťazstvo Seattlu vo Vancouveri 4:3. Domácim nepomohli ani tri body (1+2) Jakea DeBruska.
NHL - piatok, 2. január
Winter Classic 2026
Florida - NY Rangers 1:5
ďalšie výsledky:
Anaheim - Minnesota 2:5
Vancouver - Seattle 3:4 pp a sn
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: