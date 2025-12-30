ONLINE: Florida Panthers - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

30. dec 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Florida Panthers - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Florida Panthers a Montreal Canadiens dnes hrajú ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Florida Panthers - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
31.12.2025 o 01:00
Florida
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 20:00
