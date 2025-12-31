VIDEO: Slafkovského sériu ukončil zákrok brankára. Montreal otočil duel s obhajcom

Hokejisti Montrealu zvíťazili na ľade Floridy 3:2 po predĺžení v nočnom zápase zámorskej NHL. Slovenský útočník Juraj Slafkovský prispel k triumfu Canadiens plusovým bodom, na ľade strávil takmer 20 minút.
Víťazný gól strelil kapitán Montrealu Nick Suzuki, ktorý dokonal obrat z 0:2.
Pre Montreal to bol štvrtý duel sedemzápasového tripu, na ktorom zatiaľ bodoval vo všetkých dueloch. Diváci sa dočkali prvého gólu až v 51. minúte. „Panteri“ viedli po tom, čo Brad Marchand potrestal vylúčenie Slafkovského za podrazenie.
VIDEO: Gól Marchanda a reakcia Slafkovského
V 56. minúte Sam Reinhart zvýšil na 2:0, no Cole Caufield a Suzuki dokázali v závere riadneho hracieho času vyrovnať, keď skórovali v 56. a 59. minúte. Pri druhom góle hostí bol na ľade aj Slafkovský, ktorý dostal dôveru aj v predĺžení.
V ňom sa Canadiens dostali k presilovke, v ktorej slovenský útočník rozbehol ofenzívnu kombináciu a na jej konci Suzuki pred odkrytou bránkou rozhodol o triumfe Montrealu.
VIDEO: Gól Suzukiho
Slafkovský odohral 19:53 min, počas ktorých dvakrát zblokoval strelu a pripísal si aj jeden hit. Do kanadského bodovania sa nezapísal prvýkrát po štyroch zápasoch. Montreal zvíťazil vo štvrtom stretnutí z uplynulých šiestich.
Slovenský útočník mohol predĺžiť svoju bodovú sériu, keď pripravil veľkú šancu Caufieldovi. Tarasov však vytesnil jeho strelu vyrážačkou na žŕdku.
VIDEO: Slafkovský nahral Caufieldovi, no Tarasov vytiahol zákrok
„Myslím si, že to bol jeden z našich najkomplexnejších zápasov. Udržali sme si koncentráciu aj za stavu, keď sme prehrávali o dva góly. Napokon sme zvíťazili po predĺžení. Myslím si, že sme boli lepší tím a zaslúžili sme si víťazstvo,“ poznamenal Suzuki podľa nhl.com.
Marchand predĺžil svoju sériu s bodom
Útočník Floridy Marchand predĺžil svoju sériu s bodom na deväť zápasov. Pred duelom s Montrealom prevzal ocenenie za tisíc bodov v základnej časti NHL.
Tréner Floridy Paul Maurice bol po zápase nespokojný: „O dva dni sa pokúsim byť v lepšej nálade. Nemyslím si však, že budem mať lepšiu náladu už zajtra, pretože tento zápas si musím nechať jeden deň odležať.“
Hráči Pittsburghu nadviazali na víťazstvo z Chicaga 7:3 a na vlastnom ľade zdolali lídra Východnej konferencie z Caroliny 5:1. Hurricanes prehrali prvýkrát po dvoch víťazstvách.
Pre brankára Stuarta Skinnera, ktorý zneškodnil 27 striel hostí, to bolo prvé víťazstvo od nedávnej výmeny z Edmontonu. Predošlé tri zápasy prehral.
Obranca Šimon Nemec chýba pre zranenie v zostave New Jersey od 12. decembra. Devils podľahli na ľade Toronta 0:4 a predĺžili sériu prehier na štyri zápasy. Maple Leafs zvíťazili v treťom zápase z uplynulých štyroch a v nahustenej tabuľke Východnej konferencie sa bodovo vyrovnali práve New Jersey.
Oba tímy strácajú tri body na druhú voľnú kartu do play off. Brankár Toronta Joseph Woll zneškodnil všetkých 33 striel hostí a dosiahol prvé čisté konto v sezóne. „Cítil som sa dobre.
Vždy to hodnotím podľa toho, ako dobre si robím svoju prácu a či nemyslím na veci, ktoré nemôžem ovplyvniť. Dnes som to zvládol dobre, takže som pokojný,“ povedal Woll pre nhl.com.
Potrebujeme hráčov, ktorí ukážu trochu viac
Tréner „diablov“ Sheldon Keefe bol nespokojný po štvrtej prehre po sebe, ktorá navyše zvýraznila jeden z problémov jeho tímu - strieľanie gólov. New Jersey je v tomto ukazovateli najslabšie z Východnej konferencie (spoločne s NY Rangers).
„Potrebujeme hráčov, ktorí ukážu trochu viac. Ak nedokážeme skórovať, tak musíme dať do hry viac súťaživosti a bojovnosti.
Vždy je treba ukázať, že pracujeme na tom, aby sme si našli cestu k víťazstvu,“ povedal Keefe. Pochválil iba kapitána Nica Hischiera za potýčku s Matthewom Kniesom, ktorou sa v tretej tretine snažil naštartovať tím. „Chcem, aby sa náš kapitán a jeden z našich najlepších hráčov pobil, keď v tretej tretine prehrávame 0:2?
Nie, to rozhodne nechcem, ale potrebujeme, aby sa niektorí hráči postavili na nohy a ukázali emócie, odvahu, charakter a vystúpili z komfortnej zóny. Páči sa mi, že to dnes Nico ukázal a dúfam, že sa to pozitívne prejaví na zvyšku tímu,“ konštatoval Keefe. Toronto zvíťazilo aj bez ofenzívnych lídrov Austona Matthewsa a Williama Nylandera.
Hokejisti Chicaga podľahli na domácom ľade New Yorku Islanders 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Bola to pre nich ôsma prehra z uplynulých deviatich zápasov.
V riadnom hracom čase dokázali vyrovnať z 0:2 na 2:2, no o triumfe hostí napokon rozhodol Bo Horvat, ktorý sa ako jediný presadil v samostatných nájazdoch.
Islanders zvíťazili na klzisku súpera prvýkrát po štyroch prehrách.
VIDEO: Víťazný nájazd Horvata
Tréner Philadelphie Rick Tocchet zažil úspešný návrat do Vancouveru, ktorý viedol v uplynulých troch sezónach. Jeho súčasní zverenci zvíťazili nad Canucks 6:3 a dosiahli tretie víťazstvo z uplynulých štyroch zápasov.
V nahustenej tabuľke Východnej konferencie si upevnili priebežné 3. miesto v Metropolitnej divízii. Vancouver je na predposlednom mieste v Západnej konferencii o bod pred Winnipegom, ktorý odohral o dva zápasy menej.
NHL - utorok, 30. december:
Florida Panthers - Montreal Canadiens 2:3 pp (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)
Góly: 51. Marchand (Bennett, Jones), 56. Reinhart (Luostarinen, Lundell) - 56. Caufield (Hutson, Dobson), 59. Suzuki (Demidov, Caufield), 64. Suzuki (Hutson, Dobson).
Brankári: Tarasov - Montembeault, strely na bránku: 30:29.
Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Góly: 4. Crosby (Rakell, Rust), 17. Brazeau (Kulak), 18. Mantha (Rust, Karlsson), 36. Novak (Wotherspoon, Karlsson), 39. Mantha (Brazeau, Novak) - 39. Jankowski (Nyström, Reilly).
Brankári: Skinner - Andersen, strely na bránku: 28:28.
Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly: 15. McMann (Robertson), 35. Roy (McMann, Robertson), 47. Jarnkrok (Lorentz), 58. Knies (Tavares, Roy).
Brankári: Woll - Markström, strely na bránku: 30:33.
Chicago Blackhawks - New York Islanders 2:3 pp a sn (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 36. Teräväinen (Moore, Levsunov), 40. Lardis (Moore, Greene) - 3. Ritchie (Holmström, Šabanov), 13. Horvat (Barzal, Schaefer), rozh. sn Horvat.
Brankári: Knight - Rittich, strely na bránku: 19:21.
Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers 3:6 (1:1, 0:2, 1:3)
Góly: 4. Kämpf (O´Connor, M. Pettersson), 42. O´Connor (Kämpf), 59. Willander - 13. Cates (Mičkov, Brink), 24. Grundström (Grebjonkin, Sanhneim), 37. Konecny (Drysdale, Zegras), 42. Brink (Mičkov, Cates), 58. Tippett (Abols, Ristolainen), 60. Dvorak (Zegras, Konecny).
Brankári: Demko - Vladař, strely na bránku: 35:33.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: