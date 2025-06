Špinavý faul, hromadná bitka a skrat Edmontonu. Finále NHL sa zmenilo na bojové pole

SUNRISE. Ak by ste prišli ako fanúšik na tretí zápas finále Stanleyho pohára medzi Floridou a Edmontonom do Amerant Bank Areny, dostali by ste zaujímavý suvenír.

„Nechcem, aby sa naši zruční chlapci nechali rozptýliť a pustili sa do toho. Sú tam na to hráči, ktorých to baví a ktorí sa do toho pustia," hovoril tréner Edmontonu Kris Knoblauch. Tvrdil, že jeho zverenci by takto nehrali, keby sa zápas nevymkol spod kontroly.

Debakel 6:1, ktorý bol vzhľadom na priebeh úvodných zápasov neočakávaný, zavŕšil v 57. minúte Evan Rodrigues.