VIDEO: Debakel Edmontonu vyvrcholil hromadnou bitkou. Rozhodcovia udelili až 140 trestných minút

NHL - finále play-off - 3. zápas

FLORIDA. Hokejisti Floridy zvíťazili nad Edmontonom vysoko 6:1 v treťom finálovom zápase play off NHL.

Tretí duel bol jednoznačná záležitosť domácich, ktorí síce nemali viac striel než Oilers (31:33), no boli dostatočne efektívni, pričom im pomohla aj nedisciplinovanosť súpera i rýchly gól v úvodnej minúte.

„V druhej tretine sme strelili gól v presilovke a znížili sme na 1:2. To však bolo všetko. Po treťom inkasovanom góle sme už nemali pevnú pôdu pod nohami,“ konštatoval tréner Edmontonu Kris Knoblauch podľa nhl.com.

Takmer vyrovnaný počet striel a výrazný gólový rozdiel sa podpísali pod úspešnosť brankárov.

Veľkou oporou domácich bol Sergej Bobrovskij, ktorý mal 97-percentnú úspešnosť zákrokov.

„V tejto časti sezóny potrebujete svetovú brankársku extratriedu. To je presne to, čo máme každý večer. Naša hra nie je vždy dokonalá, no vďaka nemu máme v každom zápase šancu zvíťaziť,“ konštatoval útočník Floridy Sam Reinhart.