Slováci do 17 rokov začali turnaj vysokou prehrou, domáci Fíni im nedali šancu

Turnaj piatich krajín hráčov do 17 rokov
Fínsko - Slovensko 8:0 (4:0, 3:0, 1:0)
Góly: 1. Kylmälä (Apukka), 9. Ikonen (Voutilainen, Vuohijoki), 11. Ikonen (Jaako, Voutilainen), 18. Torvinen (Apukka, Jaako), 23. Liljeberg (Pahkamaa, Rautio), 26. Pahkamaa (Poikela), 36. Liljeberg (Pahkamaa, Rautio), 44. Fredrikson (Kylmälä, Borgström).
Zostava SR 17: Husár - Čongrády, Kohút, Lajčín, Donoval, Pšenek, Škripec, Klačanský, Čop - Zamborský, Halaš, Pisarčík - Gonšor, Rychlík, Šimončič - Strnádel, Šušoliak, Lazovský - Vrabec, Mrva, Podkonický
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov si v stredu na úvod Turnaja piatich krajín vo fínskom meste Seinäjoki pripísali prehru s Fínskom 0:8.
Domáci rovesníci vyslali na bránku Jakuba Husára 60 striel a počas celého zápasu dominovali.
Zverenci trénera Petra Kúdelku sa ešte predstavia vo štvrtok od 16.00 h proti Švédom, v piatkovom súboji vyzvú Čechov a v nedeľu ich čaká záverečný duel so Švajčiarmi. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.