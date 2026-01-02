Fíni zobrali len jedného hráča z Európy. Slafkovský proti spoluhráčovi z útoku

Fínsky národný hokejový tím zverejnil kompletnú 25-člennú nomináciu na februárové zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Suomi sa budú snažiť druhú zlatú medailu v rade. V otváracom zápase na turnaji ich čaká Slovensko.
Fínsko, ktoré získalo zlato na ZOH 2022 v Pekingu – turnaji, na ktorom neštartovali hráči NHL – bude mať zostavu podobnú tej, ktorú nasadilo na turnaji 4 Nations Face-Off vo februári tohto roka.
Jedným veľkým rozdielom je absencia centra Floridy Panthers Aleksandra Barkova, kapitána Fínska na 4 Nations, ktorý je mimo hry počas celej sezóny pre zranenie kolena.
Aby Fíni zaplnili medzeru po Barkovovi, pridali do útoku Eeliho Tolvanena (Seattle Kraken), Olivera Kapanena (Montreal Canadiens) a Joela Kivirantu (Colorado Avalanche).
V obrane bol k tímu z 4 Nations Face-Off pridaný Mikko Lehtonen, ktorý v sezóne 2020/21 pôsobil v Toronto Maple Leafs a Columbus Blue Jackets a momentálne hrá za ZSC Lions vo švajčiarskej National League.
Ide o prvú skupinu hráčov NHL, ktorí budú reprezentovať Fínsko na olympijských hrách od roku 2014, keď sa hráči NHL naposledy zúčastnili olympiády.
Turnaj bude mať 12 tímov, pričom každý odohrá tri zápasy v základnej skupine.
Víťazi troch skupín a najlepší tím z druhých miest postúpia priamo do štvrťfinále; zvyšných osem tímov odohrá vyraďovacie zápasy o ďalšie štyri miesta vo štvrťfinále. Zápas o zlatú medailu sa uskutoční 22. februára.
Tím Fínska, ktorý je zaradený do skupiny B, začne turnaj zápasom proti Slovensku 11. februára, potom nastúpi proti Švédsku 13. februára a proti Taliansku 14. februára. Informoval portál nhl.com.
Počas júna museli všetci účastníci olympijského turnaja predstaviť šesť hráčov, ktorí nastúpia pod piatimi kruhmi.
Fíni vtedy prejavili najväčšiu dôveru brankárovi Juusemu Sarosovi z Nashvillu Predators, doplnili ho obrancovia Miro Heiskanen, Esa Lindell (obaja Dallas Stars) a útočníci Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Mikko Rantanen (Dallas Stars) a Aleksander Barkov (Florida Panthers).
Sarosa v bránkovisku doplnia Kevin Lankinen (Vancouver Canucks) a Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres).
Pri neúčasti Barkova bude ťahúňom tímu okrem Heiskanena, Rantanena či Aha v útoku aj Roope Hintz (Dallas Stars).
Nominácia Fínska na ZOH 2026
brankári: Kevin Lankinen (Vancouver Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Juuse Saros (Nashville Predators)
obrancovia: Miro Heiskanen (Dallas Stars), Henri Jokiharju (Boston Bruins), Mikko Lehtonen (ZSC Lions/Švaj.), Esa Lindell (Dallas Stars) Olli Määttä (Utah Mammoth), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators), Niko Mikkola (Florida Panthers), Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers)
útočníci: Joel Armia (Los Angeles Kings), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Mikael Granlund (Anaheim Ducks), Erik Haula (Nashville Predators), Roope Hintz (Dallas Stars), Kaapo Kakko (Seattle Kraken), Oliver Kapanen (Montreal Canadiens), Joel Kiviranta (Colorado Avalanche), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Anton Lundell (Florida Panthers), Eetu Luostarinen (Florida Panthers), Mikko Rantanen (Dallas Stars), Teuvo Teraväinen (Chicago Blackhawks), Eeli Tolvanen (Seattle Kraken)