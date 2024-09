Mešár si uvedomuje: Nasledujúce roky budú pre mňa kľúčové

MONTREAL. Filip Mešár by sa po dvoch sezónach v juniorskej Ontario Hockey League mal presunúť v zámorí k mužom. Bude to ďalší krok k jeho cieľu, ktorým je raz sa dostať do NHL.

"Chcem ísť krok po kroku a uvidíme, čo sa stane túto sezónu. Ja som pripravený na všetko a veľmi sa teším," povedal novinárom v prípravnom kempe.

VIDEO: Krásny gól Filipa Mešára v kempe Montrealu