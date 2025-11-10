VIDEO: Mešár si ukončil dlhé čakanie na bod. Gólom pomohol svojmu tímu k natiahnutiu víťaznej série

NEW YORK. Slovenský hokejista Filip Mešár strelil v nedeľňajšom zápase svoj druhý gól v sezóne v zámorskej AHL. Ukončil si tak dlhé obdobie siedmich zápasov bez body.
Pomohol Lavalu Rocket k tretiemu triumfu za sebou.
Slovenský útočník sa presadil už v 3. minúte duelu na ľade tímu Belleville Senators. Po 12 zápasoch má bilanciu 2+2.
Domáci síce potom dvoma gólmi preklopili výsledok na svoju stranu, no Laval odpovedal rovnako dvoma zásahmi.
VIDEO: Gól Mešára
Víťazný dosiahol necelých päť minút pred koncom tretej tretiny Laurent Dauphin.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: