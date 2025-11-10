VIDEO: Mešár si ukončil dlhé čakanie na bod. Gólom pomohol svojmu tímu k natiahnutiu víťaznej série

Filip Mešár na lavičke Lavalu.
Filip Mešár na lavičke Lavalu. (Autor: X/Rocket de Laval)
10. nov 2025 o 07:18
Pomohol Lavalu Rocket k tretiemu triumfu za sebou.

NEW YORK. Slovenský hokejista Filip Mešár strelil v nedeľňajšom zápase svoj druhý gól v sezóne v zámorskej AHL. Ukončil si tak dlhé obdobie siedmich zápasov bez body.

Slovenský útočník sa presadil už v 3. minúte duelu na ľade tímu Belleville Senators. Po 12 zápasoch má bilanciu 2+2.

Domáci síce potom dvoma gólmi preklopili výsledok na svoju stranu, no Laval odpovedal rovnako dvoma zásahmi.

VIDEO: Gól Mešára

Víťazný dosiahol necelých päť minút pred koncom tretej tretiny Laurent Dauphin.

AHL

    VIDEO: Mešár si ukončil dlhé čakanie na bod. Gólom pomohol svojmu tímu k natiahnutiu víťaznej série
    dnes 07:18
