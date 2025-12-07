Popredný český tím skautoval na Slovensku. Na výpomoc angažoval útočníka Prešova

TASR|7. dec 2025 o 14:18
V Prešove stihol odohrať 16 zápasov.

Americký hokejista Hunter Fejes už nepokračuje v Prešove. Pôsobenie v najvyššej slovenskej súťaži vymenil za dres jedného z hlavných ašpirantov na titul v českej extralige - HC Dynamo Pardubice.

„Pernikári“ angažovali 31-ročného útočníka na mesačnú výpomoc s možnosťou uplatniť si opciu do konca prebiehajúceho ročníka.

Fejes hral od sezóny 2022/23 výhradne na Slovensku. Po dvoch ročníkoch a zisku jedného titulu v Košiciach, odohral predošlú sezónu za tím Vlci Žilina.

Počas leta posilnil nováčika z Prešova, za ktorého odohral 16 zápasov s bilanciou štyri góly a sedem asistencií.

„Hunter je rozohraný zo svojho pôsobenia na Slovensku. Sme radi, že je odhodlaný nám pomôcť ako v B-tíme, tak aj v A-tíme,“ citoval oficiálny web Dynama športového riaditeľa klubu Petra Sýkoru.

dnes 14:18
