O Evandera Kanea je záujem. Čím láka kontroverzný útočník kluby NHL?

Podobným prípadom ako Kane bol Anthony DeAngelo. Obranca bol vykúpený zo zmluvy s New Yorkom Rangers po sezóne 2020/21. Dôvodom boli jeho nezhody so spoluhráčmi a zlá atmosféra, ktorú vnášal do kabíny.

Motivácia „javorových listov“ je jasná. Čím lepší tím budú mať, tým je väčšia šanca, že sa konečne prebojujú do druhého kola play off.

Napriek jeho sporom a povahe z toho môže vzniknúť tzv. „win-win“ situácia. A aj keby to nevyšlo – organizácia, ktorá to s ním skúsi, nebude v konečnom dôsledku nič ľutovať.

Kane by so sebou priniesol ďalšiu produktivitu. Leafs sú už teraz jedným z najlepších mužstiev v NHL, no chcú mať istotu, že to tentoraz bude stačiť aj na dlhšiu jazdu naprieč vyraďovacími bojmi.

Manažment Toronta podľa novinára Michaela Traikosa prehodnocuje plusy a mínusy, ktoré by mančaftu priniesol Kane. Zatiaľ majú podľa jeho informácií prevažovať klady.

Pomer cena-výkon by to bol slušný a Leafs sa okrem iného nádejajú, že by im so správaním problémového útočníka mohol pomôcť veterán Wayne Simmonds. Ten je lídrom tímu, a to hlavne mimo ľadu.

Leafs však nemajú byť jediným klubom, ktorý premýšľa o Kaneovi. V hre sú podľa Darrena Dregera i Edmonton Oilers.

Pierre LeBrun z TSN sa rozprával s hráčovým agentom Danom Milsteinom, ktorý hovoril o „niekoľkých organizáciách s veľkým záujmom“. Po službách kontroverzného forvarda teda zjavne bude dopyt, hoci ho mnoho fanúšikov posielalo kadeľahšie.

Dôvod na to je jednoduchý – Kane je vynikajúci hokejista. A hoci má mimo ľadu mnoho problémov, jeho angažovanie do konca sezóny za malý peniaz by nebolo veľkým riskom.