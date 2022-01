Trpezlivosť došla. Hriešnik Kane v San Jose končí

SAN JOSE. Tím San Jose Sharks umiestnil útočníka Evandera Kanea na nepodmienečnú waivers listinu. Zámerom tímu je ukončiť zmluvu s hráčom.

Táto situácia môže nastať, ak si ho žiaden zo zvyšných tímov NHL z listiny nezoberie.

Kane mal podľa klubu opäť porušiť Covid protokol. Novinár Kevin Kurz na základe viacerých zdrojov uviedol, že Kane zrejme cestoval do Vancouveru napriek tomu, že bol Covid pozitívny.

Kaneovi beží sedemročný kontrakt v hodnote 7 miliónov ročne až do konca sezóny 2024/25. Ak by ho tím ukončil, tridsaťročný Kanaďan by prišiel o necelých 22,9 miliónov dolárov.