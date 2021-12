Suspendovali ho za falošnú vakcinačnú kartu. V NHL si ho nikto nevybral

Do diania sa mohol vrátiť najskôr 30. novembra v zápase proti New Jersey. V prebiehajúcej sezóne neodohral ešte ani jeden duel.

SAN JOSE. Útočník San Jose Sharks Evander Kane prešiel podľa očakávania waiver listinou bez toho, aby po ňom siahol iný klub hokejovej NHL a putuje do nižšej súťaže.

"Manažment klubu odviedol skvelú prácu a v tíme sme sa veľmi touto témou nerozptyľovali. Takýto priebeh sa dal očakávať, uvidíme čo bude ďalej. V šatni je dobrá atmosféra a verím, že to tak bude pokračovať," povedal podľa nhl.com tréner Sharks Bob Boughner.

Asistent generálneho manažéra klubu Joe Will dodal, že Sharks zatiaľ nemajú plán, kedy by sa útočník mohol vrátiť do prvého tímu a podľa neho je v hre aj možná výmena: "Všetko je možné."