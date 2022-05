Je obetavý a platí za to. Černák je zranený už po štvrtý raz v sezóne

TAMPA BAY. Mal už niektorý hokejista toľko zranení rovnakého typu v jednom ročníku? Otázka, na ktorú je ťažké nájsť odpoveď. Erik Černák sa po úvodnom stretnutí série play off medzi Tampou Bay Lightning a Floridou Panthers javí ako hráč, ktorému sa smola doslova lepí na päty. Môže síce oslavovať výhru, ale iba cez bolesť. V zápase číslo sedem série proti Torontu bol najvyťažovanejším hráčom na ľade. Dôležitá súčasť defenzívy Bolts však nedohrala prvé stretnutie série rivalov. Zradila ho obetavosť. Ako trikrát počas základnej časti, tak aj teraz ho z hry vyradila strela. Blokoval pokus Montoura počas presilovky súpera.

Slovenský bek odohral len 10 a pol minúty. Vystrelil na bránu, pripísal si hit a zblokoval strelu.

Zlomené rebrá? Od komentátorov dostal pochvalu. Ušetril Lightning od inkasovaného gólu. "Táto strela by išla dnu. Černák sa otočil, aby ho to netrafilo do tváre, ale namiesto toho to dostal do spodnej časti chrbta. Nie som si istý, či sa Vasilevskij stihol presunúť," tvrdili počas priameho prenosu. Tréner Jon Cooper si o dôležitého zadáka robí starosti. Keď po skončení duelu predstúpil pred novinárov, nemal ohľadom jeho zdravotného stavu nijaké novinky.

V zámorí sa hneď začalo špekulovať. Lekár Harjas Grewal, ktorý na Twitteri analyzuje zranenia hráčov NHL, vraví o zlomených rebrách. Dodal, že aj ak by mal pravdu, je šanca, že by mohol pokračovať v play off. So zlomeným rebrom a prepichnutými pľúcami hral v prebiehajúcom play off obranca Minnesoty Matt Dumba. Kedysi s podobnými zraneniami nastupoval Patrice Bergeron vo finále Stanleyho pohára. Hlavný kouč Jon Cooper si prístup jeho obrancov váži. "Je to o pocite spolupatričnosti," myslí si. "Ak chcete vyhrávať takéto zápasy, musíte mať vôľu a zápal. Bloky Footea, Sergačova, Černáka... Potrebujete ich, aby ste vyhrali." Už po štvrtý raz Černák je svojou obetavou defenzívou už dobre známy. V základnej časti sezóny 2021/22 stihol 55 duelov, pričom zablokoval 73 striel. V priemere hral 19 minút a 9 sekúnd na zápas. Na 60 minút strávených na ľade, teda jeho čistého ice-timu, zablokoval 4,15 strely. Často musí stáť oproti strelcom pri tlaku súpera. Stačí jeden nešťastne letiaci puk v oslabení a hráč je zasiahnutý do slabo chránených miest. Dvadsaťštyriročný košický zadák takto prišiel už k štyrom zraneniam.

S prvým musel bojovať od 9. novembra. Vtedy ho trafila strela Andreja Svečnikova. Obranca pre zranenie ruky vynechal niekoľko týždňov. Len tri dni po návrate, 5. decembra, sa predčasne do šatní musel porúčať po strele Davida Pastrňáka. Český útočník mu poranil členok a Černák pauzoval do začiatku roka 2022. Po tretíkrát sa zranil 14. januára proti Vancouveru Canucks, opäť pri snahe zablokovať puk letiaci na bránu. Toto zranenie sa pôvodne zdalo byť ľahké, avšak Slovák napokon vymeškal viac ako mesiac. Blízko k zraneniu bol aj tesne pred koncom základnej časti. Vtedy nedohral zápas proti Columbusu, keď ho trafil puk do tváre, no napokon nemusel ísť na maródku. Majú náhradu? Meno Erika Černáka sa v súvislosti so zostavou Tampy Bay často spája s prívlastkom "kľúčový hráč". Už pred rokom počas play off uverejnil portál The Athletic článok s názvom "Vzostup defenzívneho monštra Lightning Erika Černáka".