Bostonu dlhšie nepomôže švédsky útočník. V úvode sezóny sa mu bodovo darilo

TASR|1. nov 2025 o 10:32
Tridsaťročný center v trinástich dueloch zaznamenal štyri góly a päť asistencií.

BOSTON. Švédsky hokejový útočník Elias Lindholm bude Bostonu Bruins chýbať pre zranenie v dolnej časti tela niekoľko týždňov, informoval tréner Marco Sturm.

Tridsaťročný center nedohral duel zámorskej NHL v noci na piatok proti Buffalu, v ktorom Bruins zvíťazili 4:3 po predĺžení.

Lindholmovi museli pomôcť pri odchode z ľadovej plochy po zrážke s útočníkom Sabers Jordanom Greenwayom.

V trinástich dueloch zaznamenal štyri góly a päť asistencií. Rus Marat Chusnutdinov, ktorý strelil proti Buffalu víťazný gól v predĺžení, by tak mal byť centrom prvého útoku Bruins v sobotnom stretnutí na domácom ľade proti Caroline.

VIDEO: Elias Lindholm sa zranil po súboji s Jordanom Greenwayom


Tréner Sturm takisto nebude môcť počítať s obrancom Jordanom Harrisom, chýbať bude minimálne dva mesiace pre zlomeninu pravého členka. Informovala agentúra AP.

NHL

dnes 10:32
