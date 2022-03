Chlapci, práve začala vojna. Bývalý hráč Slovana a Košíc opísal útek z Ukrajiny

"Ak by som vtedy poslúchol odporúčanie a išiel do protileteckého krytu, dnes by som bol práve tam a nadomnou by súperili ukrajinské a ruské tanky. Nemohol som spať a každú sekundu som sa bál o svoj život."

Vykúpením sa pre Šerbatova stal jeden z vlakov, zrejme evakuačných, z východoukrajinskej Družkivky do západoukrajinského Ľvova.

"Vlak dlho meškal. Boli sme traja, ale nakoniec sme odcestovali dvaja. Tretí povedal: Nepôjdem, pretože nechcem zomrieť. Bola to šanca 50 na 50. Premýšľali sme o tom, že sa vrátime do krytu, ale mohlo sa stať, že by tam niekto hodil granát alebo by sme sa tam nevošli.

Zavolal som otcovi, ktorý ma upokojil a dohodli sme sa, že ak vlak predsa len príde, bude to z Božej vôle a preto, že mám do neho nastúpiť a odcestovať do Ľvova."

Skúsený krídelník a svetobežník podľa vlastných slov prežíval vo vlaku do Ľvova neskutočné muky.

"Vlak pretínal miesta, kde sa v tej dobe strieľalo - Kramatorsk, Charkov či Kyjev, kde prebiehali boje v centre mesta. Vlak som nazval vlakom smrti. Každú sekundu som myslel na to, že ma zastrelia, pretože všade bola armáda, avšak nevedel som, ktorá."

Útek Izraelčana z Ukrajiny skončil happyendom.

"Prišli sme do Ľvova a s priateľom - Lotyšom sme najprv zamierili na lotyšský, neskôr na izraelský konzulát. Tam sa nás ujali dobrovoľníci, ktorí nás neskôr posadili na autobus smerujúci do poľskej Varšavy, zároveň, bol som zodpovedný za skupiny sedemnástich ľudí vrátane detí a žien.

Po desiatich hodinách sme prišli do Varšavy. Bolo to veľmi špeciálne," dodal na záver Šerbatov, ktorý sa podľa vlastných slov po návrate domov do Kanady neubránil slzám.