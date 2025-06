ONLINE: Edmonton Oilers - Florida Panthers dnes, finále play-off NHL LIVE (1. zápas)

Jedním z klíčových faktorů série může být souboj brankářů mezi zkušeným Sergejem Bobrovským a Stuartem Skinnerem. 36letý Bobrovskij je prověřený těžkými zápasy a loni Panterům pomohl k zisku Stanley Cupu. To o deset let mladší Skinner je často považován za slabinu jinak silného kádru Oilers. V základní části jeho výkony nebyly úplně konzistentní a play-off začal doslova strašidelně. Zpátky mezi tyče ho vrátilo až zranění kolegy Pickarda, ale od té doby chytá výborně. Konferenční semifinále s Vegas uzavřel dvěma nulami. Následně pomohl udržet na uzdě i silný Dallas. Další sledovaný minisouboj obstarají Corey Perry a Brad Marchand. Dlouholetý hráč Bostonu Marchand odešel v průběhu ročníku na Floridu, se kterou počtvrté v kariéře postoupil do finále Stanley Cupu. Dokonce páté finále v posledních šesti letech si zahraje matador z Edmontonu Corey Perry. Oba veteráni usilují o svůj druhý Stanley Cup v kariéře.

