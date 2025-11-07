Lákaniu konkurencie nepodľahol. Spišská Nová Ves si udržala verného útočníka

Róbert Džugan
Róbert Džugan (Autor: Facebook/HK Spisska Nova Ves)
TASR|7. nov 2025 o 17:10
ShareTweet0

Na Spiši pôsobí už šiestu sezónu.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenský hokejový útočník Róbert Džugan sa dohodol na novej dvojročnej zmluve s klubom HK Spišská Nová Ves.

Víťaz základnej časti extraligy 2024/25 o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.

Dvadsaťpäťročný Džugan patrí medzi služobne najstarších hráčov v kádri staronového trénera Vladimíra Záborského. Na Spiš sa vrátil koncom novembra 2020 z HC Košice.

Bol pri všetkých významných udalostiach klubu. Postúpil s ním do Tipsport ligy, vyhral bronz, striebro i pohár Dušana Pašeka staršieho. So Spišiakmi podpísal kontrakt do konca sezóny 2027/28.

"Začiatkom sezóny som komunikoval s Rišom Rapáčom. Mali sme nejaké pohovory a dopadlo to pozitívne. Predovšetkým ja som to chcel mať uzavreté čím skôr, aby som sa mohol sústrediť na aktuálnu sezónu.

Som veľmi rád, že môžem byť ďalšie sezóny doma a obliekať si dres s rysom na hrudi," uviedol Džugan v rozhovore pre web hksnv.sk.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

“Sme veľmi radi, že sa nám podarilo udržať ´Džugiho´ v našom klube, keďže ponúk z iných extraligových mužstiev nebolo málo. Obe strany vedia, čo od seba môžu očakávať a ja verím, že jeho výkonnosť bude naďalej rásť.

Tento podpis je pozitívnou správou pre celú hokejovú komunitu v našom meste a okolí,” povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Róbert Džugan
Róbert Džugan
Lákaniu konkurencie nepodľahol. Spišská Nová Ves si udržala verného útočníka
dnes 17:10
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Lákaniu konkurencie nepodľahol. Spišská Nová Ves si udržala verného útočníka