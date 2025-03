Vedeniu Pardubíc došla trpezlivosť. O značnú časť výplaty môžu prísť aj Slováci

PARDUBICE. Pred sezónou vyhlásili, že chcú vyhrať tri trofeje: Ligu majstrov, Spengler Cup a Tipsport extraligu. Pred štartom play-off českej najvyššej súťaže je jasné, že Pardubice môžu získať už iba jeden pohár. Ambiciózny klub vyšiel v CHL a Spengler Cupe naprázdno, do vyraďovacej časti domácej súťaže pôjde z 3. miesta.

Napriek tomu, že v dlhodobej súťaži sa pohybovali na čele tabuľky, záver základnej časti nezvládli. Vo februári doľahla na kvalitný tím kríza a prehral až deväť z desiatich zápasov.

Dynamo tak prišlo aj o 2. miesto a o priamy postup do štvrťfinále play-off bojovalo až do posledného kola. Ak by proti Karlovým Varom prehralo o päť gólov, spadlo by do predkola. To sa nakoniec nestalo. Pardubice vyhrali v 52. kole TELH nad Karlovými Varami jednoznačne 4:0.

Gólom a asistenciou sa na výhre podieľal uzdravený kapitán Lukáš Sedlák. „Mali sme vyššie ambície, ale vzhľadom na to, ako sa vyvíjal koniec základnej časti, sme radi aj za tretie miesto. Škoda, že sme nezvládli koniec,” hovoril po dôležitom zápase pre isport.cz. Vedenie pohrozilo sankciami Suverénny výkon jeho spoluhráčov prišiel až po tom, ako vedenie pohrozilo hráčom znížením mzdy. Podľa informácií portálu isport.cz mal zasiahnuť majiteľ klubu milionár Petr Dědek. Hokejisti mali prísť spätne od januára až o 40 percent výplat.

Ak teda niektorí z hráčov poberá mesačný plat milión českých korún, po novom by mal žiadať už iba 600-tisíc. Kapitán tímu informácie potvrdil. „Viem, že február bol fakt zlý. Rovnako ako klub, aj my máme zodpovednosť za výsledky. S chlapcami sme sa o tom bavili dlho, príjemné to nebolo. Ale vzali sme to tak, ako to je,” uviedol Sedlák. Vedenie nakoniec ustúpilo a pokutu upravilo. Možno aj po dobrom výkone v poslednom kole. „Variantov riešenia bolo viac, ale ctíme pravidlo o tom, že čo sa deje v kabíne, to by tam malo aj zostať,“ povedal pre isport.cz hovorca klubu Jan Mroviec.

Hráči nakoniec dostali pokutu vo výške 30 percent výplaty za február, pričom pri splnení určitých športových cieľov bude sankcia odpustená.

V tíme aktuálne pôsobí až trojica slovenských reprezentantov – obranca Peter Čerešňák a útočníci Miloš Kelemen a Matej Paulovič. Ako na trest od najvyšších reagovala kabína? „Všetci sme to tak nejako prijali. Samozrejme, takáto vec je vždy nepríjemná. My hráči cítime zodpovednosť za to, ako sme počas februára hrali. Po spoločnej diskusii sme sa dopracovali k tomuto riešeniu. Je to pre nás uzavretá vec,” dodal kapitán Sedlák. Podľa jeho slov to môže kabínu spojiť, alebo naopak, úplne zničiť. „Nám všetkým ide o jeden spoločný cieľ.”