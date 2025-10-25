VIDEO: Skvelá noc Slovákov. Dvorský strelil krásny gól, Hlavaj vychytal prvú výhru

TASR|25. okt 2025 o 08:28
Presadil sa aj Juraj Pekarčík.

NEW YORK. Slovenskí hokejisti Juraj Pekarčík a Dalibor Dvorský sa gólovo presadili v nočných zápasoch Americkej hokejovej ligy (AHL).

Ich Springfield Thunderbirds však podľahol Providence Bruins 3:5.

Obaja útočníci zaznamenali svoj druhý gól v sezóne. Asistenciu si pripísal obranca Jozef Viliam Kmec, jeho Henderson zdolal San Diego 3:2 po predĺžení.

VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho gól

Brankár Samuel Hlavaj vychytal prvé víťazstvo v sezóne, 11 zákrokmi pomohol Iowe k triumfu nad Texasom 3:1.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    dnes 08:28
