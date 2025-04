Slafkovský vyzve Fehérváryho. Pozrite si dvojice a program 1. kola play-off NHL

NEW YORK. Play-off zámorskej hokejovej NHL sa začne v noci na nedeľu 20. apríla. Vyraďovacie boje odštartuje presne o polnoci prvý zápas série medzi víťazom Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej čast Winnipegom Jets a St. Louis.

V organizácii Blues pôsobí slovenský útočník Dalibor Dvorský, no je otázne, či dostane šancu. O dve a pol hodiny neskôr (v nedeľu o 2.30 SELČ) sa prvýkrát stretnú Dallas Stars s Coloradom Avalanche.

Prví Slováci by sa už určite mali dostať do hry taktiež v nedeľu, no až večer, keď o 19.00 h odštartuje séria medzi Carolinou Hurricanes a New Jersey Devils.