Je majstrom sveta, naposledy viedol jeden z najlepších klubov v Česku. Trenčín predstavil nového trénera

HK Dukla Trenčín má nového hlavného trénera. Klub oznámil príchod českého odborníka Otakara Vejvodu, bývalého elitného reprezentačného útočníka a majstra sveta, ktorý v trénerskej kariére pôsobil v Česku aj vo Švédsku.
Naposledy viedol jeden z najsilnejších tímov českej extraligy – HC Sparta Praha. Vejvoda sa k tímu pripojil v piatok ráno v Michalovciach a už večer bude stáť na striedačke pri zápase.
V realizačnom tíme pokračujú asistenti Pavol Mihálik a Peter Sojčík, ako aj tréner brankárov Peter Kosa.
Športový manažér Dukly Mário Bližňák si od novej posily veľa sľubuje: „Oto je tréner, ktorý výborne zapadá do našej aktuálnej situácie. Do tímu by mal priniesť najmä zvýšenie kvality nášho ofenzívneho systému a presilových hier, čo bola podľa referencií jeho silná stránka v tímoch českej extraligy.
Naďalej rokujeme aj s Brankom o jeho trvalejšej pozícii v našom trénerskom tíme. Čaká nás náročný program a veľa zápasov, verím, že nadviažeme na výkony z posledných dvoch duelov.“
Duklu tak čaká ďalšia zmena v snahe stabilizovať výkony a posunúť sa v tabuľke vyššie. Vejvoda si premiéru na lavičke odkrúti už dnes.