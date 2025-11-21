Je majstrom sveta, naposledy viedol jeden z najlepších klubov v Česku. Trenčín predstavil nového trénera

Otakar Vejvoda.
Otakar Vejvoda. (Autor: X/HC Sparta Praha)
Športový manažér Dukly Mário Bližňák si od novej posily veľa sľubuje.

HK Dukla Trenčín má nového hlavného trénera. Klub oznámil príchod českého odborníka Otakara Vejvodu, bývalého elitného reprezentačného útočníka a majstra sveta, ktorý v trénerskej kariére pôsobil v Česku aj vo Švédsku.

Naposledy viedol jeden z najsilnejších tímov českej extraligy – HC Sparta Praha. Vejvoda sa k tímu pripojil v piatok ráno v Michalovciach a už večer bude stáť na striedačke pri zápase.

V realizačnom tíme pokračujú asistenti Pavol Mihálik a Peter Sojčík, ako aj tréner brankárov Peter Kosa.

Športový manažér Dukly Mário Bližňák si od novej posily veľa sľubuje: „Oto je tréner, ktorý výborne zapadá do našej aktuálnej situácie. Do tímu by mal priniesť najmä zvýšenie kvality nášho ofenzívneho systému a presilových hier, čo bola podľa referencií jeho silná stránka v tímoch českej extraligy.

Naďalej rokujeme aj s Brankom o jeho trvalejšej pozícii v našom trénerskom tíme. Čaká nás náročný program a veľa zápasov, verím, že nadviažeme na výkony z posledných dvoch duelov.“

Duklu tak čaká ďalšia zmena v snahe stabilizovať výkony a posunúť sa v tabuľke vyššie. Vejvoda si premiéru na lavičke odkrúti už dnes.

