Z extraligy nemôže byť súťaž cudzincov. V Trenčíne nehľadajú len hokejistov, ale aj dobrých ľudí

Zastihli sme ho v čase, keď sa rozprával v šatni s hráčmi počas jedného z úvodných tréningov pred štartom novej sezóny Tipsport ligy.
„Dajte mi minútku," povedal do telefónu športový manažér Dukly Trenčín MÁRIO BLIŽŇÁK. Netrvalo dlho a ozval sa späť.
Mesiac pred štartom ročníka má pred sebou ešte veľa práce. V nabitom programe si vyčlenil päť minút, rozhovor nakoniec trval takmer pol hodinu.
Vlaňajšia sezóna sa začala z vášho pohľadu nevýrazne a vyústila až do výmeny trénera Bokroša za Fína Hämäläinena. Nakoniec ste sa ale dostali do štvrťfinále, kde ste trápili neskoršieho víťaza - Košice. Ako ste si v klube zhodnotili lanský ročník?
Presne ako hovoríte. Začiatok bol náročný pre všetkých. Do mužstva prišlo asi 15 nových hráčov a takisto nový tréner. Hra nebola ideálna, ušlo nám to.
Potom sme malými zmenami - výmena trénera či príchod lotyšského brankára Grigalsa - vývoj otočili. Druhá polovica sezóny bola pre nás výborná, dostali sme sa do štvrťfinále a Košiciam sme boli viac než vyrovnaný súper. Myslím si, že máme na čom stavať.
V mužstve sme udržali asi 90 percent hráčov a rovnako tak aj celý realizačný tím. Doplnili sme to novými tvárami a ja dúfam, že zapadnú dobre. Máme nastavenú koncepciu a všetci vedia, čo od seba očakávať.
Verím, že budeme pokračovať tam, kde sme vlaňajšiu sezónu skončili.
V rozhovore sa dočítate:
- Ako si chcú v klube poradiť so zlými začiatkami sezón
- Prečo hokejisti Dukly musia byť zároveň dobrými ľuďmi
- Ako pristupujú k hľadaniu nových hráčov
- Čo hovorí na zníženie limitu cudzincov
- Prečo je dôležité vychovávať mladých Slovákov
Podobne zlý začiatok si v novom ročníku určite nebudete chcieť pripustiť. Čo budete robiť preto, aby sa to nezopakovalo?
Myslím si, že Tommi Hämäläinen je skúsený tréner a vie, ako pripraviť chlapcov na úvod sezóny. Máme 6-7 týždňov na prípravu, na to, aby sme tím pripravili fyzicky aj mentálne.
Verím, že po tejto fáze budeme dobre pripravení a zlý začiatok sa nezopakuje.
Spomenuli ste trénera Hämäläinena. Prečo ste sa rozhodli pokračovať s fínskym odborníkom aj v novom ročníku?
Minulý rok sme ho podpísali do konca sezóny a hneď ukázal veľký potenciál. Dokázal otočiť atmosféru v mužstve v náš prospech. Jeho štýl trénovania, ale aj komunikácie, nám veľmi sadol.
Hráči sa tešili každý deň na tréning, na svoju prácu. Práve preto sme sa rozhodli pokračovať práve s Tommim. Navyše, udržali sme pokope väčšinu kádra, a tak bolo našou prioritou aj zotrvanie realizačného tímu.
Myslím si, že sme do nastavili dobre a budeme pokračovať správnym smerom.
Tréner Hämäläinen hovoril v príhovore pred štartom prípravy o tom, že hráči musia byť v prvom rade dobrými ľuďmi a pomáhať si. Je toto filozofia, na ktorej chce Dukla stavať?
Samozrejme. Máme tu charakterovo výborných hráčov. Filozofiu, o ktorej hovoríte, chceme preniesť aj na ľad - snažíme sa hrať blízko seba, byť neustále s pukom.
Keď jeden z hráčov stratí puk, „kamarát" je vždy pri ňom a pomôže mu. Na tomto by sme chceli stavať na ľade, ale aj mimo neho.
Prihliadate najmä na ľudskú stránku aj pri výbere hráčov?
Jasné. Výkonnosť je jedna vec. Tú si vieme odsledovať v zápasoch, prípadne na videách. Potom je tu ale druhá vec, a to referencie.
Na hráčov, ktorých chceme angažovať, sa vždy pýtame bývalých trénerov alebo spoluhráčov. Ako sa správajú na ľade, v šatni, ako sa prezentujú a ako vystupujú aj po skončení tréningu či zápasu. Pre nás je to jedna z najdôležitejších stránok pri výbere hráčov.
Mali ste v kabíne počas aktívnej kariéry medzi spoluhráčmi niekde aj problémové tipy? Aký to má potom vplyv na fungovanie tímu?
Častokrát, aj počas mojej kariéry, sa stalo, že sme mali v kabíne nejakého, ako ste ho nazvali, problémového hráča. Zároveň však vždy platilo, že nikto nie je väčší ako tím.
Keď si to daný hráč neuvedomil, musel odísť. Potom boli aj prípady, kedy sa nakoniec prispôsobil väčšine. Jednoducho to tak v tíme musí byť.
Zosobnením dobrého človeka a skutočného lídra je v kabíne Trenčína Tomáš Starosta. Čo hovoríte na to, že aj v 44 rokoch bude pokračovať v ďalšej sezóne?
Tomáš je legenda a ikona tohto klubu. Keď som sa s ním naposledy rozprával, pýtal sa ma, či s ním stále počítame (smiech). Povedali sme mu, že rozhodnutie je na ňom. Vo svojom veku je stále platný hráč, čo je obdivuhodné.
Hneď nám odpovedal, že je pripravený pokračovať, fyzicky aj mentálne. Chcel by dosiahnuť s Duklou nejaký úspech. Stále to v sebe má a je nabudený.
Na súpiske máte aj množstvo mladých hokejistov - Martin Kalis, Adam Goljer, Marko Hrenák či Michal Laurenčík - pre ktorých môže byť Starosta vzorom.
Už v minulej sezóne sme do A-tímu zapracovali niekoľko mladíkov, ktorí boli s nami či už na tréningu, ale aj na zápasoch a videli Tomáša hrať. Myslím si, že pre mladých hráčov je vzorom a môžu sa od neho veľa učiť.
Dukla sa vždy pýšila hokejovou mlaďou a hľadiac na súpisku pre budúci ročník, to nevyzerá inak. Aký veľký priestor budú spomenutí hráči, ale aj ďalší mladíci, dostávať?
Viacero z nich sa už zapracovalo do zostavy, vyzdvihol by som najmä Martina Kalisa. V druhej časti sezóny strávil väčšinu u nás a darilo sa mu. Verím, že na to nadviaže. Tým, že odišiel Tobias Tomík do Severnej Ameriky, otvorí sa mu ešte väčší priestor.
Takisto veľkým prísľubom do budúcnosti je aj Adam Goljer, jeden z našich top mladých obrancov. Určite budeme dávať mladíkom šance. Potom je to už na nich, ako sa ich chopia.
Ako ste naznačili, káder pred sezónou opustil mladý perspektívny útočník Tobias Tomík, spôsobilý pre draft NHL 2026, ktorý odišiel do kanadskej juniorky. Rozprávali ste sa spolu o tomto kroku?
V klube, do ktorého odišiel (Vancouver Giants, pozn. red.), som pôsobil aj ja (smiech). Dokonca som tam vyhral aj Memorial Cup. Z Trenčína tam odišiel nie tak dávno aj Samuel Honzek.
Tomíka draftovali do CHL už minulý rok, ale presvedčili sme ho, aby ostal v Trenčíne ešte rok, aby sa vyhral na Slovensku. Hlavne z dôvodu, aby bol fyzicky, ale aj mentálne pripravený na kanadskú ligu.
Tobias chce napredovať. Za ten jeden rok, čo pôsobil pri mužoch v Trenčíne dospel zo všetkých stránok. Myslím si, že to môže byť jeden skvelý hokejista.
To, či bol odchod do zámoria správna voľba, zhodnotíme neskôr. Verím, že sa mu bude v Kanade dariť a že budúci rok bude draftovaný vysoko.
Vlani sa po vydarenom play-off dostala trojica mladíkov - Krajčovič, Hlaváč a Laurenčík aj do reprezentácie a zahrala si v príprave na MS v hokeji 2025. Je nominácia mladých hráčov odmena pre klub?
Samozrejme. Je to vizitka nášho klubu. Som rád, že naši chlapci dostali priestor v príprave, ale napríklad aj Gustavs Grigals sa dostal v reprezentácii Lotyšska až na majstrovstvá sveta.
Hokej na medzinárodnej scéne je o úroveň vyššie a hráči to videli, nabrali skúsenosti. Okrem iného je to pre hráčov aj motivácia, aby sa tam dostali ešte raz a aby sa v tíme udržali čo najdlhšie.
Výraznou obmenou prešiel brankársky post. Po odchode Gustavsa Grigalsa ste do tímu priviedli Juliana Juncu z Michaloviec a Dávida Hrenáka z Plzne. Viete teraz povedať, ktorý brankár bude preferovanou jednotkou?
Obaja prišli do klubu, v ktorom chcú pôsobiť. Sú veľmi nadšení, že môžu chytať za Duklu a nevedia sa dočkať nového ročníka.
Keďže sme vlani mali s brankárskym postom problémy, a to aj kvôli zraneniam, chceli sme mať tento rok istotu.
Spolu s Mišom Valentom a Adamom Kukučkom máme štyroch naozaj kvalitných brankárov, o ktorých sa budeme môcť oprieť.
Dávid Hrenák sa vracia domov po dlhoročnom pôsobení v zámorí a v českej extralige. Môžete priblížiť jeho príchod?
Dávidovi nevyšlo pôsobenie v Plzni. Je to stále mladý a perspektívny brankár, vhodný aj pre reprezentáciu.
V Česku nedostal priestor, ako by možno mal dostať. Tu v Trenčíne bude určite chytať veľa. Pomôcť po mentálnej stránke mu môže aj fakt, že sa vracia do známeho prostredia.
Nechcem povedať, že si u nás reštartuje kariéru, ale že bude pokračovať na správnej ceste.
Teší vás, že sa odchovanci chcú vrátiť do Trenčína?
Viem, že predtým veľa hráčov odchádzalo, lebo nedostávali priestor. Po mojom nástupe som sa snažil doniesť hráčov, ktorí v Trenčíne pôsobili, späť. Tak by to malo fungovať.
Kluby si majú vychovať hráčov a potom s nimi pracovať. Nemalo by sa stávať, že v 23 rokoch odíde hokejista preč, lebo nehráva. Chceme, aby v Trenčíne hralo čo najviac domácich.
Takže rozhodnutie o znížení počtu legionárov v extralige na číslo šesť ste privítali.
Áno, priestor tak dostane viac Slovákov. Je to dobré pre ligu, aby tu nehrali samí cudzinci a aby sme nemali cudzineckú súťaž.
Ale teraz musia dať kluby šancu aj mladým, aby sa niečo vychovalo a aby sme neskôr hrali s čo najmenším počtom zahraničných hokejistov.
Väčšina klubov však argumentuje, že dobrých Slovákov na trhu nie je veľa.
Teraz je to možno problém, ale keď dáme šancu mladým hráčom, za dva, možno tri roky môžu byť zase oni ťahúni tímov. Karta sa obráti a na trhu bude dostatok šikovných Slovákov.
Naskočíte do novej sezóny s plným počtom zahraničných hráčov?
Na súpiske máme ešte jedno voľné miesto. Monitorujeme trh a v najbližšej dobe uvidíme, či niekoho privedieme.
Môžete aspoň priblížiť, na akom poste sa ešte budete chcieť posilniť?
Určite by sme chceli ešte centra do útoku.
Jedného centra z radov legionárov ste do tímu už priviedli - Jordyho Belleriveho. Kanadský útočník odohral v AHL 300 zápasov, vlani hral za tím AIK v druhej švédskej najvyššej súťaži. Čo si od neho sľubujete?
Ako ste poznamenali, na farme odohral veľa zápasov. Je to šikovný hráč, veľmi dobrý korčuliar. Čakáme od neho rýchlu hru, na to je zvyknutý.
Okrem toho by som u neho rád videl zodpovednosť na centri - hru dopredu aj dozadu. Aby si krídelníci mohli robiť svoju robotu. Chcem, aby bol vždy na tom správnom mieste a kryl spoluhráčom chrbát.
V posledných ročníkoch prichádzajú do extraligy práve hráči ako Bellerive, so skúsenosťami z AHL, ale aj NHL. Dvíha to potom kredit a úroveň celej ligy?
Určite áno. V minulosti chodili do extraligy väčšinou hráči z ECHL (East Coast Hockey League, pozn. red.). Dnes sú to hokejisti z farmy a dokonca aj z NHL.
Keď sa s nimi rozprávame, potvrdia, že úroveň ligy ide hore. Prichádzajú sem kvalitnejší a rýchlejší hráči.
V tíme ste dokázali udržať trojicu legionárov - Ahla, Leskinena aj Joslinga. Nie je zvykom, že zahraniční hráči predĺžia zmluvy na Slovensku. Bola to náročná úloha?
My sme boli s nimi spokojní a rovnako tak aj hráči, panovala spokojnosť s klubom. V tíme máme nastavenú určitú koncepciu a tej sa chceme držať.
Aj zahraniční hráči tu chcú niečo vyhrať, nielen spraviť body a ísť preč, niekde do nemeckej DEL-ky. Trojica si klubom vytvorila vzťah, sme tu ako jedna rodina a aj preto tu chceli ostať.
Prípravu na novú sezónu vám mierne skomplikovala aj rekonštrukcia arény a taktiež Hlinka Gretzky Cup. Ako vás to ovplyvňuje?
Úvodný týždeň prípravy absolvujeme na ľade v hale Mariána Gáboríka. Od budúceho týždňa by sme mali naskočiť na náš štadión, kde sa budú hrať aj zápasy Hlinka Gretzky Cupu, ale nás by to nemalo nijako ovplyvniť.
Aréna Mariána Gáboríka práve tento rok oslávila 20 rokov. Čo hovoríte na tento unikátny projekt?
Je to paráda. Majo (Gáborík) to postavil ešte v čase, keď bol mladý a dal príležitosť talentom rozvíjať sa. Pre mesto, deti a hokej je to len dobré. Bodaj by bolo takýchto projektov čo najviac. Aj v iných mestách na Slovensku.
V závere ročníka vás povzbudzoval plný štadión Pavla Demitru, za čo ste sa fanúšikom odmenili dobrými výkonmi. Vnímate po minulom roku zvýšený záujem o sezónne permanentky?
Vidieť plné tribúny bolo zadosťučinenie za tie výkony, ktoré chlapci predvádzali. Všetci sme si to veľmi vážili, atmosféra bola úžasná.
Chceme v tom pokračovať. Ľudia vidia, že sme sa niekam posunuli vpred. Trenčín vždy bol a je hokejové mesto a trenčiansky divák je veľmi náročný. Na hokejistov sú tu potom vyššie nároky.
Po dobrej sezóne ale registrujeme zvýšený záujem fanúšikov. Aj hráči hovoria, že ich v meste zastavujú ľudia, pozdravia ich, zaželajú im veľa šťastia, ale zároveň sa tešia na opravený štadión a nový ročník.
Nič viac neláka ľudí na štadión ako výsledky a predvedená hra. Čo môžete sľúbiť fanúšikom do nasledujúcej sezóny? S akými cieľmi nastúpite do nového ročníka?
Ciele sú vždy čo najvyššie. Chceli by sme urobiť štvrťfinále, čiže vyhnúť sa predkolu. Potom v play-off sa uvidí. Vo vyraďovačke bude záležať na veľa faktoroch.
Ak by ste mohli priblížiť, ako je na tom Dukla z ekonomického hľadiska?
Nie je to otázka na mňa, skôr na prezidenta klubu. Myslím si, že situácia sa stabilizovala a sme na dobrej ceste. Rozpočet sa, tak ako každý rok, navýšil.
Košice sa po zisku titulu rozhodli odštartovať sezónu s čisto slovenským kádrom. Viete si niečo podobné predstaviť aj v Trenčíne, bašte slovenského hokeja?
Určite si to viem predstaviť (smiech). Niekedy v budúcnosti, keď budeme mať veľkú základňu, ako mali vlani Košice. V play-off mali šesť pätiek. Keď sa nám zranili hráči, museli sme dopĺňať káder juniormi.
Preto, ako hovorím, je dôležité, aby sme mladým dávali šancu, aby sme si vychovali nových hráčov a mali ich čo najviac. Za pár rokov si to potom viem predstaviť.
Pred začiatkom ročníka vyzerá dobre na papieri Nitra, Spišská Nová Ves, možno Slovan, ale aj Michalovce. Ako vnímate konkurenciu?
Povedal by som, že v extralige dnes už nie je žiadny slabý tím. Každý to má nejako vyskladané. Záleží na mnohých veciach, ako sa chytia legionári, aká bude nálada v kabíne a taktiež ako sa tímom vyhnú zranenia. Papier znesie veľa, ale dôležité sú výkony na ľade. Nitra a Slovan budú určite patriť medzi favoritov.
Je bývalý slovenský hokejový útočník a reprezentant, v súčasnosti športový manažér klubu HK Dukla Trenčín.
Hokejovo vyrástol v Dubnici nad Váhom. Ako junior vyhral v zámorí prestížny Memorial Cup. V roku 2005 bol draftovaný do NHL klubom Vancouver Canucks. V najlepšej lige sveta odohral za „kosatky" 7 zápasov.
Neskôr hral za Slovan Bratislava v KHL a tiež v českej extralige. Kariéru ukončil v drese Dukly Trenčín.
Slovensko reprezentoval štyrikrát na MS v hokeji, v roku 2012 oslavoval zisk striebornej medaily.