Nahnevaný kouč Banskej Bystrice: Hrali sme ako partia desaťročných chlapcov

"Naštvalo ma, že Nové Zámky boli takmer celý deň v autobuse, meškali, na prípravu pred zápasom mali 20 minút a my po pätnástich minútach prehrávame 0:3.

Vôbec sme to nezvládli, navyše doma, toto sa nemôže stávať. Situácia hrala v náš prospech a my sme si to sami pokazili," neskrýval nespokojnosť nahnevaný kouč Banskobystričanov Doug Shedden, ktorého škrela strata všetkých bodov nad súperom z hornej časti tabuľky, ktorý mal dovtedy na svojom konte sériu štyroch prehier v rade.