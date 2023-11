Autobus v bahne musela zachrániť odťahová služba. Nové Zámky zažili hororovú cestu

"Snažili sme sa hrať od začiatku jednoducho, čo bo účelové, zabralo to. Rozhodla prvá tretina, v ktorej sme dali tri góly a to sa potom odzrkadlilo na celej našej hre.

Banskú Bystricu na jej ľade zdolali 4:1 . A hoci do mesta pod Urpínom dorazili neskoro, iba necelú hodinu pred oficiálnym začiatkom a duel sa posúval o pätnásť minút, tak v prvej tretine na nich nebolo vôbec badať únavu.

"Za vedenia 3:0 či 4:0 sa hrá mužstvu dobre, ale musíte byť obozretní, lebo už sa nám stalo, že druhú tretinu sme vyhoreli. Teraz sme si to postrážili, snažili sme sa a dopadlo to v náš prospech," dodal.

Začiatok duelu museli posunúť

Hokejisti Nových Zámkov síce pricestovali do Banskej Bystrice neskoro, ale akoby boli o to viac nabudení.

Asistent trénera Ľubomír Hurtaj netajil určité problémy, keď pri hodnotení duelu v mixzóne povedal: "Mali sme obavy, poslednú dobu sa nám nedarilo. Zápasy sme nevyhrávali.

Dnes sme prišli neskoro, najprv nám zapadol autobus v bahne pri štadióne v Zámkoch, museli sme čakať na odťahovú službu. Po ceste nás ešte postretla zápcha, čiže sa musel začiatok duelu posunúť.

Príprava nebola ideálna. Paradoxne však prvá tretina bola z našej strany dobrá. Dali sme tri góly a dostali sme sa do vedenia. Trošku sa to upokojilo, no aj v druhej tretine sme prvých takmer pätnásť minút kontrolovali hru, mali sme tam nejaké šance.