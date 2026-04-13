Obavy sa potvrdili. Montreal začne play-off bez jedného z najlepších obrancov

Kanadský hokejista Noah Dobson bude chýbať tímu zámorskej NHL Montreal Canadiens na začiatku play-off z dôvodu zranenia hornej časti tela.
Dvadsaťšesťročný obranca sa zranil pri blokovaní strely vo víkendovom zápase proti Columbusu Blue Jackets (2:5) a jeho stav opäť prehodnotia o dva týždne.
Dobson nastúpil v sezóne na 80 stretnutí, v ktorých si pripísal 12 gólov a 35 asistencií. Na jeho miesto povolali do tímu, v ktorom pôsobí aj Slovák Juraj Slafkovský, päťku draftu z roku 2023 Davida Reinbachera.
Dvadsaťjedenročný Rakúšan mal pri svojom debute v profilige asistenciu a dve strely na bránku pri víťazstve Canadiens na ľade New Yorku Islanders (4:1).
Pre Reinbachera išlo už o tretí duel v uplynulých troch dňoch, keďže pred povolaním do NHL odohral v piatok a sobotu dva zápasy za Laval v AHL.
„Nemyslím si, že tretie stretnutie za tri dni je pre takého mladíka priveľa. Nepožadujeme od neho 25 minút na ľade. Má rozvahu a čím viac bude hrať v tejto lige, tým viac rozvahy bude mať,“ citoval vyjadrenie trénera Canadiens Martina St. Louisa portál nhl.com.
