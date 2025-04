VIDEO: Slovenský večer v NHL. Nemec rozhodol o výhre New Jersey, skóroval aj Slafkovský

NEW YORK. Slovenskí hokejisti Šimon Nemec a Juraj Slafkovský patrili v noci na sobotu medzi hviezdy duelov 1. kola play off zámorskej NHL.

V 54. minúte vyviezol puk do útočného pásma, využil skvelú prihrávku od Colea Caufielda a zakončil do odkrytej bránky Washingtonu.

„Bol to úžasný pocit, zvlášť v tejto pre mňa ťažkej sezóne. Pre nás je to veľmi veľké a dôležité víťazstvo,“ citovala Nemca oficiálna stránka „diablov“.

Niekedy je to ťažké. Máme chlapcov, ktorí chcú bojovať, a my sme museli ovládať svoje emócie a sústrediť sa na našu hru,“ povedal po zápase Slafkovský.

„Dnes to bola emotívna horská dráha. Páčil sa mi pokoj, aký sme dnes zachovali. Pripomenulo mi to dôležitý zápas z minulej sezóny, v ktorom sme museli zvíťaziť, no nevyvíjal sa pre nás dobre. Možno by dnes aj bol priestor na paniku, no to sme nedovolili,“ dodal Knoblauch.

V bránke Oilers dostal príležitosť Calvin Pickard. Nahradil Stuarta Skinnera, ktorý inkasoval v úvodných dvoch zápasoch série 11 gólov a jeho úspešnosť zákrokov bola pod 82 percentami.

Pickard mal 85,7-percentnú úspešnosť. Kings viedli 4:3, no dôležitý moment priniesla 54. minúta, v ktorej Evander Kane vyrovnal po zmätku okolo bránky Los Angeles.

Rozhodcovia najskôr jeho presný zásah neuznali pre kopnutie, no napokon sa ukázalo, že puk do bránky dostal po dotyku hokejkou.

Tréner Los Angeles Jim Hiller si následne zobral challenge pre podozrenie z bránenia brankárovi, no neuspel a pre neoprávnený challenge nasledovala presilovka Edmontonu.

Obranca Evan Bouchard v nej poslal domácich do vedenia 5:4 a domáci neskôr dvoma gólmi do prázdnej bránky uzavreli skóre.

Bilanciou 1+1 sa na triumfe podieľal Kane, ktorý predtým vynechal pre zdravotné problémy celú základnú časť a aj prvý zápas play off.