Problémy pre obhajcu titulu NHL. Skúsený ruský zadák utrpel zranenie

SUNRISE. Hokejisti Floridy Panthers sa budú musieť v najbližšom období zaobísť bez ruského obrancu Dmitrija Kulikova.
Skúsený zadák utrpel vo štvrtkovom víťaznom zápase s Philadelphiou (2:1) zranenie v hornej časti tela a možno sa bude musieť podrobiť operácii. Klub NHL ho zaradil na listinu zranených hráčov.
„Lekári sa poradia a rozhodnú, čo bude preňho najlepšie. Od toho bude závisieť dĺžka rehabilitácie,“ uviedol pre zámorské médiá tréner úradujúcich šampiónov Paul Maurice.
Na miesto Kulikova, ktorý pomohol Floride k zisku dvoch Stanleyho pohárov, povolali „panteri“ z farmy Švéda Tobiasa Björnfota.
