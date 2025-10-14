Problémy pre obhajcu titulu NHL. Skúsený ruský zadák utrpel zranenie

Obranca Dmitrij Kulikov v drese Floridy Panthers.
Obranca Dmitrij Kulikov v drese Floridy Panthers. (Autor: SITA/AP)
14. okt 2025 o 12:15
Klub NHL ho zaradil na listinu zranených hráčov.

SUNRISE. Hokejisti Floridy Panthers sa budú musieť v najbližšom období zaobísť bez ruského obrancu Dmitrija Kulikova.

Skúsený zadák utrpel vo štvrtkovom víťaznom zápase s Philadelphiou (2:1) zranenie v hornej časti tela a možno sa bude musieť podrobiť operácii. Klub NHL ho zaradil na listinu zranených hráčov.

„Lekári sa poradia a rozhodnú, čo bude preňho najlepšie. Od toho bude závisieť dĺžka rehabilitácie,“ uviedol pre zámorské médiá tréner úradujúcich šampiónov Paul Maurice.

Na miesto Kulikova, ktorý pomohol Floride k zisku dvoch Stanleyho pohárov, povolali „panteri“ z farmy Švéda Tobiasa Björnfota.

NHL

Problémy pre obhajcu titulu NHL. Skúsený ruský zadák utrpel zranenie
dnes 12:15
